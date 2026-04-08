En un giro diplomático de último minuto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la suspensión del bombardeo masivo contra infraestructuras críticas iraníes que estaba programado para la noche de este martes. Tras una intensa mediación de Pakistán, Washington y Teherán han pactado un alto el fuego bilateral de dos semanas para finalizar un acuerdo de paz que, según el mandatario, se encuentra en una «etapa muy avanzada».

El acuerdo: Reloj detenido a las 20:00

A pocas horas de que expirara el ultimátum dado por la Casa Blanca para la reapertura total del Estrecho de Ormuz, Trump utilizó su red Truth Social para confirmar que el ataque —destinado a devolver a Irán a la «Edad de Piedra»— queda en suspenso.

«Sujeto a que la República Islámica de Irán acceda a la apertura completa, inmediata y segura del estrecho de Ormuz, accedo a suspender el bombardeo por un periodo de dos semanas», declaró el presidente.

Puntos clave del anuncio:

Mediación clave: Las conversaciones directas con el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, y el mariscal Asim Munir, fueron determinantes para detener la ofensiva.

Las conversaciones directas con el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, y el mariscal Asim Munir, fueron determinantes para detener la ofensiva. Paz a largo plazo: Trump asegura que ya se han cumplido los objetivos militares y que el acuerdo definitivo para la estabilidad de Oriente Medio está cerca.

Trump asegura que ya se han cumplido los objetivos militares y que el acuerdo definitivo para la estabilidad de Oriente Medio está cerca. Propuesta de 10 puntos: EE. UU. ve como una «base viable» el plan iraní que incluye el fin de hostilidades y el levantamiento de sanciones.

Negociaciones en Islamabad: Vance entra en escena

La diplomacia se traslada ahora a Pakistán. A partir del 10 de abril, delegaciones de ambos países se reunirán en Islamabad para cerrar los flecos del pacto. Según fuentes de la administración, la delegación estadounidense tendrá un peso político inédito:

JD Vance: El vicepresidente viajaría desde Hungría para liderar las conversaciones.

El vicepresidente viajaría desde Hungría para liderar las conversaciones. Equipo negociador: Estará acompañado por el enviado especial Steve Witkoff y su yerno, Jared Kushner, quienes han mantenido contactos discretos con Teherán durante el último año.

Reacciones internacionales: Entre la esperanza y el escepticismo

Actor Postura Irán Confirmó el cese al fuego y propone un «protocolo de seguridad» para Ormuz bajo su control. Israel Apoya la tregua pero advierte: no incluye el Líbano. Horas después del anuncio, reportó lanzamientos de misiles desde Irán. ONU António Guterres celebró la tregua e instó a las partes a proteger a los civiles. Egipto y Japón Saludaron el anuncio como una «oportunidad crucial para la diplomacia».

La tensión en el terreno

Pese al optimismo de la Casa Blanca, la situación sigue siendo volátil. Mientras Pakistán afirma que el alto el fuego es «inmediato y global» (incluyendo el Líbano), Israel mantiene su ofensiva en territorio libanés, marcando una discrepancia que podría poner en riesgo la fragilidad del acuerdo en las próximas horas.

Por ahora, el mundo respira ante la pausa de una escalada que amenazaba con una guerra total en el Golfo Pérsico y un colapso en los precios del crudo. Las próximas dos semanas serán definitivas para determinar si este es el fin de décadas de antagonismo entre Washington y Teherán.