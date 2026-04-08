El presidente del Gobierno califica de «buena noticia» el fin de los ataques, aunque advierte de que España no olvidará el caos generado. El ministro Albares muestra cautela y recalca que el acuerdo aleja la «catástrofe de la humanidad».

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido con alivio el anuncio del alto el fuego en la guerra de Irán, un conflicto que ha mantenido en vilo a la comunidad internacional. Sin embargo, la satisfacción por el cese de los ataques no ha suavizado su postura frente a la gestión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

«Pirómanos con un cubo de agua»

A través de un mensaje en la red social X, Sánchez ha dado la bienvenida al acuerdo, siempre que este conduzca a una «paz justa y duradera». No obstante, el jefe del Ejecutivo ha aprovechado para lanzar una durísima crítica a Trump por el papel de Estados Unidos e Israel en el inicio de la ofensiva, la cual Sánchez ha calificado de «ilegal» desde su origen.

«El Gobierno de España no aplaudirá a quienes incendian el mundo porque se presenten con un cubo», escribió Sánchez en clara alusión a Trump.

El presidente subrayó que el «alivio momentáneo» no debe borrar el recuerdo de la destrucción y las vidas perdidas, e instó a que, a partir de ahora, prevalezcan la diplomacia y la legalidad internacional.

Albares: «Hemos rozado la catástrofe»

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se ha mostrado más cauto en una entrevista en RNE. Aunque define el alto el fuego como un «rayo de esperanza», advierte de que el plazo es aún muy corto para garantizar su éxito, especialmente tras la matización de Israel de que el acuerdo no incluye el frente del Líbano.

Albares reconoció el peligro real de las amenazas recientes de Trump, quien llegó a advertir con «aniquilar a toda una civilización» si Irán no reabría el estrecho de Ormuz. «Hemos rozado la catástrofe como humanidad», afirmó el ministro, celebrando que se haya frenado una escalada que parecía inevitable ante el vencimiento de los ultimátums de Washington.

Posición de España en el estrecho de Ormuz

Respecto a una posible intervención militar para garantizar la navegación en el estrecho de Ormuz, el Gobierno mantiene su línea de no intervención:

Negativa a la escalada: España no participará en ninguna operación mientras persistan las hostilidades.

España no participará en ninguna operación mientras persistan las hostilidades. Reunión de Londres: El ministro confirmó que España declinó participar en el reciente encuentro en Reino Unido para evitar alimentar la tensión bélica en la región.

Con el alto el fuego ya en vigor, el Gobierno de España apuesta por reforzar el papel de las instituciones internacionales para transformar este paréntesis de paz en un acuerdo estable que evite nuevos ataques en Oriente Medio.