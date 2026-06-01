Una fuerte explosión sacudió a primera hora de este lunes la fábrica de pirotecnia «Ta’ Lourdes», situada en la zona rural y agrícola de Magħtab, en la costa norte de Malta. El incidente, que se registró alrededor de las 6:30 horas de la mañana (hora local), ha generado una gran alarma entre la población, dejando un saldo de al menos dos personas heridas leves, la muerte de ganado en granjas colindantes y severos daños materiales en las estructuras cercanas.

Detonaciones en cadena y pánico en la isla

El siniestro se inició con un fuerte estallido principal seguido por múltiples deflagraciones encadenadas que se sucedieron durante varios minutos e incluso horas, debido a los miles de artefactos pirotécnicos que se encontraban almacenados en las instalaciones. La fuerza de las detonaciones destruyó prácticamente por completo la fábrica y levantó una enorme y densa columna de humo negro y polvo visible desde varios kilómetros de distancia.

El impacto sonoro y la onda expansiva se sintieron en gran parte de la isla mediterránea. Numerosos residentes de localidades vecinas aseguraron en las redes sociales que «el suelo tembló» y que los edificios vibraron con tal violencia que recordaba al impacto de un bombardeo. Testigos que se encontraban en las inmediaciones compartieron rápidamente vídeos del espectacular hongo de humo provocado por el accidente.

Balance de daños y víctimas

La policía maltesa confirmó que, afortunadamente, no se han registrado víctimas mortales debido a que ningún operario con licencia se encontraba dentro del almacén pirotécnico en el momento del estallido. Sin embargo, los servicios de emergencia tuvieron que atender y trasladar al Hospital Mater Dei a dos hombres de 47 y 67 años que realizaban labores agrícolas en campos cercanos. Ambos sufrieron heridas leves y un fuerte cuadro de shock por la onda expansiva.

Por otro lado, el impacto material en el entorno ha sido muy significativo:

Fachadas y cristales: La onda expansiva reventó ventanas, ventanales y dañó severamente las fachadas de viviendas y propiedades colindantes.

La onda expansiva reventó ventanas, ventanales y dañó severamente las fachadas de viviendas y propiedades colindantes. Ganado afectado: Explotaciones ganaderas del sector sufrieron graves daños estructurales, confirmándose el fallecimiento de varias vacas lecheras y otros animales de granja debido a los escombros proyectados.

Investigación en curso

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron de inmediato unidades de la Policía de Malta, el Departamento de Protección Civil, las Fuerzas Armadas y los servicios sanitarios para asegurar el perímetro, apagar los focos de fuego remanentes y evitar nuevos riesgos de detonación.

El primer ministro maltés, Robert Abela, y otros líderes políticos han expresado públicamente su solidaridad con los afectados y su agradecimiento a los cuerpos de emergencia. Las autoridades judiciales del país ya han abierto una investigación formal para determinar las causas exactas que originaron el siniestro y evaluar si el almacén cumplía con todas las condiciones de seguridad requeridas. Los equipos de emergencia continúan trabajando en la zona realizando evaluaciones estructurales de los edificios dañados.