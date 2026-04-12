El presidente de EE. UU. anuncia que la Armada tomará el control de la vía estratégica «con efecto inmediato» tras el fracaso del diálogo en Islamabad. Teherán amenaza con atacar cualquier buque militar que se acerque.

WASHINGTON / ISLAMABAD – La crisis en Oriente Medio ha dado un giro drástico este domingo. Tras 21 horas de intensas negociaciones en Islamabad (Pakistán), las delegaciones de Estados Unidos e Irán han abandonado la mesa de diálogo sin alcanzar un acuerdo. La respuesta del presidente Donald Trump no se ha hecho esperar: ha ordenado un bloqueo naval total del Estrecho de Ormuz, elevando el riesgo de una confrontación a gran escala.

El fracaso de Islamabad: 21 horas sin acuerdo

El cara a cara entre ambas potencias, el de más alto nivel desde 1979, terminó en punto muerto. Aunque Trump reconoció que se lograron avances en varios puntos, la «línea roja» del programa nuclear iraní y las exigencias de Teherán sobre reparaciones de guerra y activos congelados dinamitaron el pacto.

«Irán no está dispuesto a renunciar a sus ambiciones nucleares», sentenció Trump. Ante la falta de consenso, Washington ha decidido pasar a la ofensiva diplomática y militar, dando por finalizada la tregua técnica que rodeaba las conversaciones.

Bloqueo total y limpieza de minas

El anuncio del bloqueo supone un cambio de paradigma en el control de una de las arterias comerciales más importantes del mundo, por donde circula el 20% del petróleo global.

Control inmediato: Trump ha ordenado a la Armada de EE. UU. interceptar cualquier buque que intente cruzar el estrecho, especialmente aquellos que hayan pagado «peajes ilegales» a Irán.

Trump ha ordenado a la Armada de EE. UU. interceptar cualquier buque que intente cruzar el estrecho, especialmente aquellos que hayan pagado «peajes ilegales» a Irán. Guerra a las minas: El mandatario anunció que buques dragaminas de última generación comenzarán a retirar los artefactos colocados por Irán. «Si Estados Unidos no tiene el control, ningún país lo tendrá», subrayó el presidente.

El mandatario anunció que buques dragaminas de última generación comenzarán a retirar los artefactos colocados por Irán. «Si Estados Unidos no tiene el control, ningún país lo tendrá», subrayó el presidente. Advertencia militar: Trump fue tajante respecto a posibles represalias: «Cualquier iraní que nos dispare, o a embarcaciones pacíficas, será destruido».

Reacción de Irán y consecuencias económicas

Desde Teherán, la respuesta ha sido inmediata. El régimen iraní ha advertido que considerará cualquier presencia militar extranjera en Ormuz como un acto de agresión y ha amenazado con atacar buques militares estadounidenses.

La incertidumbre ya está golpeando los mercados internacionales:

Precios del crudo: Los expertos temen un repunte masivo en el precio del petróleo y el gas si el bloqueo se prolonga.

Los expertos temen un repunte masivo en el precio del petróleo y el gas si el bloqueo se prolonga. Inestabilidad regional: Países vecinos como Arabia Saudí han comenzado a reactivar oleoductos alternativos para evitar el estrecho, mientras que la UE observa con preocupación la ruptura de la arquitectura de seguridad en el Golfo.

A pesar de la contundencia de sus medidas, Trump mantiene una puerta abierta a la capitulación iraní: «Predigo que volverán y nos darán todo lo que queremos», afirmó en una entrevista para Fox News, convencido de que la presión económica y militar forzará a Irán a aceptar las condiciones de Washington.