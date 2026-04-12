El presidente blanco preside el acto de entrega de insignias a los socios con 50 y 60 años de antigüedad, subrayando la dificultad de los éxitos recientes y la fortaleza de la lealtad madridista.

MADRID – En un acto marcado por la emoción y el recuerdo, Florentino Pérez ha presidido este domingo la entrega de insignias de oro y brillantes a los socios más longevos del Real Madrid. El pabellón de baloncesto de la Ciudad Real Madrid fue el escenario donde 730 socios recibieron el reconocimiento del club por media vida (y más) de fidelidad ininterrumpida.

Un homenaje a la lealtad y los valores

Durante su intervención, el presidente definió el madridismo no solo como un sentimiento deportivo, sino como «una actitud ante la vida» basada en el trabajo, el sacrificio y la humildad. Pérez conectó el éxito global del club con la base social que representan los veteranos:

Los protagonistas: 440 socios recibieron la insignia de oro (50 años) y 290 la de oro y brillantes (60 años).

440 socios recibieron la insignia de oro (50 años) y 290 la de oro y brillantes (60 años). Dimensión global: El mandatario recordó que el club cuenta con una comunidad de 700 millones de seguidores que ven en estos socios el ejemplo de gratitud y pertenencia.

Balance de una era dorada y aviso ante la dificultad

Florentino Pérez aprovechó el encuentro para poner en valor la trayectoria del club en los últimos tres lustros, aunque pidió realismo a la hora de juzgar los logros deportivos. «Venimos de ganar 58 títulos en los últimos 15 años», destacó, mencionando las 6 Copas de Europa de fútbol y 3 de baloncesto conseguidas en este periodo.

Sin embargo, lanzó un mensaje de cautela y respeto a la competición: «Que valoremos las cosas en su justa medida y seamos conscientes de las dificultades de conseguir cada triunfo». Estas palabras cobran especial relevancia en una semana en la que el equipo se juega su futuro europeo en el Allianz Arena frente al Bayern de Múnich.

El nuevo Bernabéu y la labor social

Más allá del césped, el presidente dedicó parte de su discurso a dos pilares fundamentales de su gestión:

El Estadio Santiago Bernabéu: Lo calificó como un «icono vanguardista» y un orgullo para la ciudad de Madrid y para España, ya convertido en un epicentro turístico y arquitectónico. La Fundación Real Madrid: Definida como «el alma del club», Pérez destacó los más de 1.400 proyectos activos en 100 países que benefician a 400.000 personas cada año.

Mensaje final: Luchar hasta el final

El cierre del discurso recuperó el espíritu combativo que caracteriza al club. Ante la presencia de leyendas como Pirri, Roberto Carlos o Camacho, Florentino Pérez reafirmó el compromiso del club con la victoria: «Aquí nadie se rinde y vamos a seguir luchando año tras año hasta el último momento para intentar seguir sumando títulos».

Tras las palabras del presidente, se procedió a la entrega individual de las insignias, en un acto que se mantuvo alejado de las tensiones institucionales para centrarse exclusivamente en el orgullo de los socios y la historia viva del madridismo.