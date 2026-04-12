En el ecuador de su visita oficial a Pekín, el presidente del Gobierno español estrecha lazos con el gigante asiático para buscar un equilibrio frente al nuevo aislacionismo y la agresividad comercial de Washington.

PEKÍN – La visita de Pedro Sánchez a China ha trascendido el ámbito comercial para convertirse en un movimiento geopolítico de primer orden. En un contexto marcado por la reciente escalada de tensión en el Estrecho de Ormuz y el giro proteccionista de la Casa Blanca, el líder español ha apostado por consolidar su relación con Xi Jinping, otorgando a China el rol de «potencia estabilizadora» en el nuevo orden mundial.

Un nuevo eje estratégico

Sánchez ha subrayado la importancia de mantener canales de diálogo abiertos y sólidos con Pekín, especialmente cuando las relaciones transatlánticas atraviesan un periodo de incertidumbre bajo la administración de Donald Trump.

Frente al proteccionismo: Ante la amenaza de nuevos aranceles y bloqueos navales por parte de EE. UU., España busca en China un socio que defienda el multilateralismo y la estabilidad de los mercados globales.

Ante la amenaza de nuevos aranceles y bloqueos navales por parte de EE. UU., España busca en China un socio que defienda el multilateralismo y la estabilidad de los mercados globales. Sintonía política: El presidente del Gobierno ha destacado que, pese a las diferencias ideológicas, la interlocución con Xi Jinping es «fluida y necesaria» para abordar retos globales como la crisis climática o la pacificación de conflictos regionales.

China como mediador global

El Ejecutivo español considera que el peso de China es clave para evitar que las tensiones en Oriente Medio —agravadas tras el fracaso de las negociaciones de Islamabad y el anuncio del bloqueo estadounidense en Ormuz— deriven en un conflicto incontrolable. Sánchez ha instado a Pekín a ejercer su influencia para moderar las posiciones y mantener la seguridad en las rutas comerciales internacionales.

Resultados de la cumbre bilateral

Más allá de la alta política, el encuentro ha servido para materializar acuerdos que benefician directamente a la economía española:

Apertura de mercados: Avances significativos para que los productos agroalimentarios españoles tengan una entrada más ágil en el mercado chino. Tecnología y Sostenibilidad: Compromisos de inversión mutua en energías renovables y movilidad eléctrica, sectores donde España aspira a ser el «hub» europeo de las empresas chinas. Turismo y Cultura: Planes para recuperar e incentivar el flujo de turistas chinos hacia España, niveles que aún se resienten tras los cambios en la política de viajes internacional.

La clave: La diplomacia española busca con este viaje no solo reducir el déficit comercial, sino enviar un mensaje de autonomía estratégica: España no renuncia a sus alianzas tradicionales, pero diversifica sus apoyos en un mundo donde el liderazgo de Washington se ha vuelto imprevisible.

Esta consolidación de la relación hispano-china sitúa a Madrid como uno de los puentes más sólidos entre la Unión Europea y el gigante asiático en un momento de máxima fragmentación global.