El conjunto de Pep Guardiola exhibe su pegada ante un Chelsea inoperante y se mantiene firme en la lucha por el título. Los ‘citizens’ sentenciaron el encuentro en una segunda mitad arrolladora.

LONDRES – El Manchester City no levanta el pie del acelerador. En una jornada que se antojaba crítica para las aspiraciones al título, el equipo de Manchester ha pasado por encima del Chelsea en su propio feudo, firmando una goleada que reafirma su candidatura a revalidar la corona inglesa. Con este 0-4, el City se aferra a la parte alta de la tabla y traslada la presión a sus perseguidores en una de las ligas más ajustadas de los últimos años.

Un vendaval tras el descanso

Aunque la primera parte en Stamford Bridge mostró un duelo táctico equilibrado, el Manchester City regresó de los vestuarios con una marcha más. La fluidez en el centro del campo y la eficacia de sus atacantes desmantelaron el sistema defensivo de los ‘blues’.

Dominio absoluto: La posesión del balón volvió a ser la mejor arma de los visitantes, que desesperaron a un Chelsea incapaz de recuperar el cuero en zonas de peligro.

La posesión del balón volvió a ser la mejor arma de los visitantes, que desesperaron a un Chelsea incapaz de recuperar el cuero en zonas de peligro. Eficacia goleadora: El City castigó cada error individual del conjunto londinense, convirtiendo el tramo final del partido en un monólogo celeste que dejó el marcador en una distancia insalvable.

El Chelsea, en caída libre

Para el equipo de Londres, esta derrota supone un duro golpe anímico y clasificatorio. Pese a las inversiones millonarias y los cambios en el banquillo, el Chelsea volvió a mostrarse como un equipo sin alma en las áreas, vulnerable en defensa y con nula capacidad de reacción ante la adversidad.

La afición de Stamford Bridge despidió a los suyos con pitos, reflejando el malestar por una temporada que sigue sin cumplir las expectativas, alejándoles definitivamente de las plazas que dan acceso a las competiciones europeas.

La Premier se decide en el alambre

Con este resultado, el Manchester City lanza un aviso a navegantes: a estas alturas de la competición, la veteranía y el hambre de los de Guardiola siguen intactos.

Clave del partido: La capacidad del City para generar superioridades en las bandas y la precisión en el último pase fueron demasiado para un Chelsea que solo aguantó el ritmo durante los primeros 45 minutos.

El calendario no da tregua y el City ya mira hacia su próximo compromiso, consciente de que en esta recta final de la temporada cualquier tropiezo puede ser definitivo para sus aspiraciones de levantar un nuevo trofeo de la Premier League.