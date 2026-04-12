Cuarenta y ocho horas después del trágico suceso, los detalles revelan un patrón de acoso previo. El detenido habría confesado que cometió el crimen tras sentirse «rechazado» por el niño.

VILLANUEVA DE LA CAÑADA – El municipio madrileño de Villanueva de la Cañada intenta asimilar la tragedia que ha acabado con la vida de un niño de 11 años. Transcurridas dos jornadas desde el homicidio, la investigación policial ha comenzado a arrojar luz sobre el posible móvil del sospechoso, un hombre de 24 años que ya se encuentra bajo custodia.

Un acoso que terminó en tragedia

Según fuentes de la investigación recogidas por los medios locales, el detenido mantenía una relación de cercanía con el entorno de la víctima, lo que habría aprovechado para desarrollar una conducta obsesiva hacia el menor.

El móvil del crimen: El presunto autor habría declarado ante los agentes que su obsesión por el niño fue en aumento en los últimos meses. Según estas versiones preliminares, el ataque se desencadenó cuando el menor intentó alejarse o rechazar el contacto con el agresor.

El presunto autor habría declarado ante los agentes que su obsesión por el niño fue en aumento en los últimos meses. Según estas versiones preliminares, el ataque se desencadenó cuando el menor intentó alejarse o rechazar el contacto con el agresor. Planificación: La Guardia Civil investiga si el hombre esperó un momento de vulnerabilidad para interceptar al niño, confirmando que no se trató de un hecho fortuito o accidental.

El pueblo, volcado con la familia

La localidad madrileña sigue sumida en el silencio y el duelo. Desde que se conoció la noticia, las muestras de apoyo a la familia no han cesado:

Homenajes espontáneos: Vecinos y compañeros de colegio del menor han depositado flores, velas y juguetes en las inmediaciones del lugar del suceso y en la entrada de su centro escolar.

Vecinos y compañeros de colegio del menor han depositado flores, velas y juguetes en las inmediaciones del lugar del suceso y en la entrada de su centro escolar. Atención psicológica: El Ayuntamiento ha reforzado los servicios de asistencia para los familiares directos y para los compañeros de clase del niño, quienes están recibiendo apoyo especializado para gestionar el trauma.

Próximos pasos judiciales

Se espera que el detenido pase a disposición judicial en las próximas horas. La Fiscalía podría solicitar la prisión provisional sin fianza, dada la extrema gravedad de los hechos y el riesgo de fuga.

La policía científica continúa trabajando en el escenario del crimen para recabar pruebas biológicas y tecnológicas que terminen de apuntalar la acusación de asesinato, mientras el municipio trata de recuperar una normalidad que, tras este suceso, parece todavía muy lejana.