El ministro José Manuel Albares califica de «histórica» la ley aprobada por unanimidad en Caracas y considera que Bruselas debe responder con un gesto diplomático para «acompañar» el proceso de diálogo.

El Gobierno de España ha decidido dar un paso al frente en la normalización de las relaciones con Venezuela. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado este viernes desde Barcelona que España solicitará formalmente a la Unión Europea la retirada de las sanciones individuales que pesan sobre la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Este movimiento diplomático se produce apenas 24 horas después de que la Asamblea Nacional venezolana aprobara por unanimidad una ley de amnistía para presos políticos, un hito que el Ejecutivo español considera una señal inequívoca de apertura democrática.

Las sanciones como «medio» y no como «fin»

Albares ha justificado la petición española argumentando que las medidas restrictivas de la UE deben ser flexibles y responder a los avances sobre el terreno. «Las sanciones nunca son un fin, son un medio para que se produzca un diálogo amplio y pacífico. Si Venezuela está dando pasos, la Unión Europea también tiene que darlos», ha afirmado el ministro.

El titular de Exteriores también ha recordado que la normativa comunitaria suele excluir de estas sanciones a presidentes y ministros de Exteriores para mantener abiertos los canales de comunicación, un criterio que ahora España quiere aplicar a Rodríguez para consolidar el deshielo político.

Una amnistía para «curar heridas»

La nueva ley de amnistía abarca episodios de crisis política ocurridos entre 2002 y 2025. Aunque excluye delitos graves —como violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, narcotráfico o corrupción—, el ministro Albares ha destacado que la unanimidad del voto (incluyendo a la oposición) es una «señal fuerte».

Puntos clave de la valoración del Gobierno español:

Retorno de exiliados: El Gobierno espera que la ley facilite el regreso de venezolanos que se encuentran fuera del país.

El Gobierno espera que la ley facilite el regreso de venezolanos que se encuentran fuera del país. Liberación de presos: Albares confía en que la aplicación de la norma sea «lo más amplia posible» para que los detenidos políticos salgan a la calle.

Albares confía en que la aplicación de la norma sea «lo más amplia posible» para que los detenidos políticos salgan a la calle. Llamado a la continuidad: El ministro ha animado a Delcy Rodríguez a seguir explorando vías legales para evaluar casos no contemplados inicialmente en la ley, con el fin de «reencauzar la convivencia».

El papel de España en la UE

Con este anuncio, España busca liderar la estrategia europea hacia América Latina, apostando por el «acompañamiento» en lugar de la confrontación. La solicitud se trasladará a Bruselas en las próximas reuniones del Consejo de Asuntos Exteriores, donde se deberá debatir si el gesto de la Asamblea Nacional de Venezuela es suficiente para que los 27 países miembros acuerden, por consenso, el levantamiento de las restricciones personales a la mandataria venezolana.