El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, subrayó este jueves el valor estratégico de la Franja de Gaza, un territorio palestino gravemente afectado por más de dos años de guerra con Israel, destacando su ubicación a orillas del mar Mediterráneo como un elemento clave para su eventual reconstrucción.

Durante su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos, Trump afirmó que la localización del enclave es “única” y puede convertirse en un factor decisivo para mejorar las perspectivas de desarrollo de la zona. «En el fondo soy un agente inmobiliario, y lo más importante es la ubicación. Por eso dije: mirad esta ubicación junto al mar. Mirad esta preciosa propiedad, lo que podría significar para tanta gente», señaló.

El mandatario realizó estas declaraciones al clausurar la ceremonia de inauguración de la Junta de Paz para Gaza, un organismo impulsado por su Administración con el respaldo de una veintena de países, cuyo objetivo es buscar una salida negociada al conflicto. Trump indicó además que esta iniciativa podría ampliarse en el futuro para abordar otros conflictos internacionales.

El acto tuvo lugar en el marco del Foro de Davos y contó con la presencia de varios jefes de Estado y de Gobierno de países que han expresado su apoyo a la nueva Junta de Paz, en un intento por reforzar la cooperación internacional en la estabilización y reconstrucción de Gaza.