En un giro que marca el inicio temprano de la carrera electoral, el presidente de Argentina, Javier Milei, ha anunciado oficialmente su intención de competir por un segundo mandato en los comicios presidenciales de 2027. El líder de La Libertad Avanza, que asumió el cargo en diciembre de 2023, hizo pública su decisión durante una entrevista en el canal digital Neura.

«Yo me voy a presentar. No solo voy a terminar este mandato, sino que voy a aplicar a otro si creo que hice las cosas bien. Después, decidirá la gente», afirmó el mandatario, reafirmando su compromiso con el programa de ajuste fiscal y reformas ultraliberales que han definido su gestión.

El «Caso Adorni» golpea la imagen presidencial

El anuncio de Milei llega en un momento de creciente tensión política. Según los sondeos más recientes, la imagen negativa del presidente ha experimentado un repunte, impulsada en gran medida por la situación judicial que atraviesa su jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La Justicia argentina investiga actualmente el patrimonio de Adorni debido a:

Adquisición de propiedades: Compras inmobiliarias bajo sospecha por su origen.

Compras inmobiliarias bajo sospecha por su origen. Viajes de lujo: Desplazamientos familiares de alto coste.

Desplazamientos familiares de alto coste. Uso de recursos públicos: Una denuncia específica sobre el uso de un avión oficial por parte de su esposa, Bettina Angeletti, en un viaje a EE. UU. (aunque la fiscalía ha solicitado recientemente el archivo de esta causa particular por «inexistencia de delito»).

Pese a la presión de la oposición y el desgaste en las encuestas, Milei ha cerrado filas en torno a su colaborador. El presidente confirmó que acompañará a Adorni al Congreso el próximo miércoles, cuando el jefe de ministros deba rendir cuentas ante la Cámara de Diputados. «Manuel dará las respuestas que correspondan. Nosotros estamos muy tranquilos», aseguró.

Entre el ajuste y la economía real

Durante la entrevista, el economista también defendió el rumbo económico de su gobierno, restando importancia a los datos oficiales de febrero que reflejan un desempeño negativo de la actividad económica. Para Milei, el ajuste fiscal sigue siendo la prioridad absoluta de su mandato, una política que pretende extender por cuatro años más si el electorado le otorga su confianza en las urnas en 2027.

Con este anuncio, el escenario político argentino entra en una fase de polarización prematura, donde la estabilidad de la coalición de gobierno y la resolución de las causas judiciales en el entorno presidencial serán claves para las aspiraciones del mandatario.