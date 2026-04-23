En un ejercicio de transparencia diplomática, el papa León XIV ha justificado la estrategia de la Santa Sede de mantener canales abiertos con líderes autoritarios. Durante la rueda de prensa habitual en el vuelo de regreso de su gira por Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, el pontífice aseguró que la neutralidad vaticana es una herramienta clave para la labor humanitaria.

Una diplomacia «detrás de las bambalinas»

Ante las críticas recibidas por sus encuentros con mandatarios que gobiernan con mano de hierro —algunos de los cuales acumulan décadas en el poder—, León XIV fue tajante: el acercamiento no implica una validación moral de sus sistemas de gobierno.

«No siempre hacemos grandes proclamaciones, criticando o juzgando, pero hay muchísimo trabajo que se realiza detrás de las bambalinas para promover la justicia», afirmó el pontífice.

Según el papa, esta postura permite a la Iglesia intervenir en áreas críticas donde otros actores internacionales encuentran puertas cerradas:

Presos políticos: Gestiones directas para lograr liberaciones.

Gestiones directas para lograr liberaciones. Crisis humanitarias: Mediación en contextos de hambre y enfermedad.

Mediación en contextos de hambre y enfermedad. Justicia social: Aplicación práctica de los valores del Evangelio en situaciones de opresión.

El valor de la neutralidad

El pontífice reconoció que su presencia junto a ciertos jefes de Estado puede resultar «extraña» para la opinión pública y ser interpretada como una aprobación tácita. Sin embargo, defendió la neutralidad diplomática como la única vía para incidir en la realidad de los ciudadanos más vulnerables de esos países.

Eje de la estrategia papal Propósito declarado Relaciones formales Mantener canales de comunicación con todos los Estados. Pragmatismo evangélico Aplicar soluciones concretas a problemas cotidianos. Neutralidad activa Actuar como puente sin entrar en condenas públicas que bloqueen el diálogo.

«En realidad estamos tratando de encontrar una manera de aplicar el Evangelio a situaciones concretas para que las vidas de las personas puedan mejorar», concluyó el papa, subrayando que la prioridad de la Santa Sede es el bienestar de las comunidades locales por encima de las percepciones políticas externas.