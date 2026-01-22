La Guardia Civil ha detenido a un hombre de más de 80 años como presunto responsable de la muerte de su compañero de habitación, de 88 años, en la residencia de mayores Las Encinas, situada en la localidad leonesa de Santa Colomba de Somoza.

Según ha informado la Subdelegación del Gobierno en León, los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado domingo por causas que aún se encuentran bajo investigación. El aviso fue dado por el personal del centro asistencial, que alertó a las fuerzas de seguridad tras detectar lo sucedido.

Efectivos de la Policía Judicial de la Guardia Civil de León se desplazaron hasta la residencia y procedieron a la detención del octogenario como presunto autor de un delito de homicidio. Las pruebas recabadas y los testimonios obtenidos han sido remitidos al juzgado de guardia de Astorga.

Por orden judicial, el detenido ha sido trasladado a un centro sanitario de León, donde ha quedado ingresado atendiendo a sus circunstancias personales y a su estado de salud, según han indicado las mismas fuentes oficiales.

El suceso ha causado una profunda conmoción entre los vecinos de esta pequeña localidad de la comarca de la Somoza. Fuentes cercanas al centro han señalado que ambos residentes llevaban tiempo conviviendo en la residencia sin que constaran antecedentes de conflictos o problemas de convivencia entre ellos.