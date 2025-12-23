En una reciente rueda de prensa en su residencia de Mar-a-Lago, Florida, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo una controversial afirmación sobre el futuro político de Nicolás Maduro, líder de Venezuela. Trump declaró que sería «inteligente» por parte de Maduro optar por dejar el poder, insinuando que seguir en la presidencia podría acarrearle graves consecuencias.

Las declaraciones de Trump surgieron en un momento de creciente tensión entre Washington y Caracas, especialmente después de que el gobierno estadounidense ordenara el bloqueo de entradas y salidas de buques petroleros sancionados que operan en aguas venezolanas. Durante la conferencia, el presidente estadounidense fue preguntado sobre si la estrategia de su administración se centra en derrocar a Maduro, a lo que respondió de forma ambigua, confirmando que «probablemente sí», pero subrayando que la decisión final depende del propio Maduro.

El ambiente se tornó aún más tenso cuando el gobierno de Estados Unidos anunció que estaba en una «persecución activa» para interceptar un tercer petrolero cerca de las costas de Venezuela, en el contexto de un despliegue militar en el Caribe orientado a neutralizar embarcaciones que presuntamente transportan drogas. Washington ha vinculado a Maduro con el llamado Cartel de los Soles, una acusación que el gobierno venezolano niega enérgicamente.

Por su parte, el gobierno de Venezuela ha rechazado categóricamente las acusaciones de narcotráfico. En una declaración transmitida por la televisión estatal, Maduro acusó a Estados Unidos de actuar como piratas al confiscar dos buques de petróleo en días recientes. Esta reacción resalta la indignación de Caracas ante las agresivas políticas de Washington, que considera una violación de la soberanía nacional y un acto de provocación.

En un acto que refleja la postura del gobierno venezolano, Maduro criticó a Trump por enfocarse en Venezuela, sugiriendo que el presidente estadounidense debería concentrarse en resolver los problemas internos de su propio país. «Dedica el 70% de su discurso a Venezuela», declaró Maduro, insistiendo en que un líder no debería preocuparse por cómo gobernar otras naciones.

En respuesta a la escalada de tensiones, el Parlamento de Venezuela aprobó en primera discusión una ley destinada a salvaguardar las libertades de navegación y comercio de sus buques frente al «bloqueo» estadounidense. Esta legislación incluye penas de hasta 20 años de cárcel para aquellos que apoyen acciones consideradas piratería por el gobierno venezolano, una medida que evidencia la grave preocupación de Caracas ante la intervención de Washington en su economía.

El diputado Giuseppe Alessandrello, quien presentó la propuesta, enfatizó que esta norma se fundamenta en la Convención de Ginebra sobre la Alta Mar de 1958 y en la Carta de las Naciones Unidas. Su principal objetivo es garantizar las libertades de navegación y comercio, asegurando que Venezuela pueda proteger sus intereses frente a las acciones hostiles de Estados Unidos.

La situación entre ambos países sigue siendo volátil y compleja, ya que la relación se ha deteriorado en los últimos años. Las declaraciones de Trump subrayan un enfoque cada vez más intervencionista en la política exterior estadounidense hacia Venezuela. A medida que avanza el conflicto, es evidente que Maduro y su gobierno permanecerán firmes en su postura, enfrentando tanto la presión externa como la crisis interna que atraviesa el país.