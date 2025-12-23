Tras la resaca del Sorteo de Navidad, este martes 23 de diciembre la ciudad autónoma vivirá una jornada marcada por la inestabilidad meteorológica. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la nubosidad y las precipitaciones serán las protagonistas, especialmente durante la segunda mitad del día.

Previsión de lluvias y tormentas

La jornada ha comenzado con cielos muy nubosos y lluvias desde la madrugada. Aunque se espera una breve tregua a primera hora de la mañana, la inestabilidad regresará con fuerza:

• Precipitaciones: Se esperan lluvias débiles que dejarán aproximadamente 1 litro por metro cuadrado en torno a las 18:00 horas.

• Tormentas: Existe una alta probabilidad de fenómenos tormentosos tanto durante la mañana como en la tarde.

• Evolución: El día cerrará con un escenario nuboso y posibilidad de tormentas residuales.

Temperaturas y sensación térmica

Aunque los termómetros marcarán valores moderados, el viento jugará un papel crucial en la sensación de frío:

• Máxima: Se alcanzará entre las 15:00 y las 16:00 horas, situándose en torno a los 14°C – 16°C.

• Mínima: Los valores más bajos se registrarán a primera hora de la mañana (08:00 – 09:00), descendiendo hasta los 11°C.

• Sensación térmica: Debido a las brisas del sudoeste y las ráfagas de viento, la sensación real de frío será notablemente inferior, oscilando entre los 6°C y los 9°C.

Recomendaciones para la jornada

Dada la combinación de humedad y viento, las autoridades y expertos recomiendan:

1. Ropa de abrigo: Vestir prendas adecuadas para combatir la baja sensación térmica, especialmente si se realizan actividades al aire libre.

2. Precaución en exteriores: El viento puede acentuar el frescor; se aconseja protegerse en zonas resguardadas.

3. Paraguas a mano: Aunque las lluvias serán débiles, la persistencia y la posibilidad de tormenta hacen aconsejable llevar protección.