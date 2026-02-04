Los equipos negociadores de Ucrania y Rusia iniciaron el miércoles en Abu Dhabi una segunda ronda de conversaciones de paz, mediadas por Estados Unidos, con el objetivo de avanzar en la resolución del conflicto más grave de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, según informó Reuters.

Estas reuniones trilaterales de dos días se producen tras las declaraciones del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien acusó a Rusia de aprovechar una tregua energética respaldada por Estados Unidos para acumular municiones, lanzando el martes un número récord de misiles balísticos contra territorio ucraniano.

Entre los asuntos más complejos de la negociación se encuentran las exigencias de Moscú para que Kiev ceda territorios actualmente bajo control ucraniano, así como el futuro de la central nuclear de Zaporiyia, la mayor de Europa, ubicada en una zona ocupada por fuerzas rusas.