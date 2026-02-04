James Harden, una de las grandes estrellas de la NBA, ha sido traspasado de los Clippers a los Cleveland Cavaliers, sumándose al equipo con la misión de luchar por el anillo. A cambio, los Clippers reciben al base Darius Garland y una elección de segunda ronda del Draft 2026.

El intercambio se confirmó horas después de los rumores que apuntaban a la intención de Harden de dejar Los Ángeles en busca de un proyecto con aspiraciones de campeonato. Harden, de 36 años, se unirá a Donovan Mitchell en lo que promete ser una potente dupla ofensiva que podría devolver a los Cavaliers a la élite de la Conferencia Este.

Para Cleveland, la salida de Garland representa un cambio importante. El joven base, de 26 años y ya con experiencia en All-Star, necesitaba un nuevo entorno tras perder protagonismo en el esquema de Kenny Atkinson. Ahora, su objetivo será ayudar a los Clippers a reforzar su plantilla y buscar la remontada en la Conferencia Oeste junto a Kawhi Leonard.

Harden vuelve a cambiar de conferencia tras su paso por Sixers y Nets en el Este. La obsesión por ganar el título ha marcado su carrera: desde sus inicios en los Thunder, pasando por los Rockets y luego por Nets, Sixers y Clippers, el escolta ha buscado constantemente un equipo capaz de llevarlo al campeonato. A pesar del ambicioso proyecto en Los Ángeles, impulsado por Steve Ballmer y con una plantilla veterana encabezada por Harden y Leonard, el balance de 23-26 y la décima posición en la Conferencia Oeste precipitaron su salida.

La llegada de Harden aporta experiencia y talento a los Cavaliers, que buscan recuperar la fuerza mostrada en la era de LeBron James. Con él, la franquicia aspira a competir por el título y devolver la ilusión a su afición. Por su parte, los Clippers rejuvenecen su plantilla y suman dinamismo con Garland, mientras Harden inicia un nuevo capítulo en su carrera profesional.