La segunda jornada de test de MotoGP en Sepang dejó una gran noticia para Honda: Joan Mir lideró la sesión matutina con un tiempo impresionante de 1:56.874, acercándose al récord del circuito que ostenta Álex Márquez (1:56.493). Esta actuación confirma la notable evolución de la moto japonesa, vista ya al final de la temporada pasada, y da un impulso de moral al equipo en su nuevo estatus dentro del reglamento de concesiones, pasando al grupo C.

La sesión de la tarde, afectada por la lluvia, no permitió mejoras en la tabla de tiempos, pero la mañana fue suficiente para que todos los equipos trabajaran a fondo. Mir superó por 0.109 segundos a Franco Morbidelli, el primero de los pilotos de Ducati, y se convirtió en la referencia de la jornada para las motos japonesas.

El cambio de Honda al grupo C implica algunas restricciones: reducción de neumáticos de prueba, limitación de pilotos oficiales en test privados, menos trazados disponibles, y reducción de motores por temporada. A pesar de estas limitaciones, el equipo ha demostrado que mantiene su competitividad y ambición.

“Los japoneses han hecho un buen trabajo”, comentaba Luca Marini, compañero de Mir, el día anterior. La vuelta de Mir refuerza ese mensaje y evidencia que Honda sigue avanzando a pesar de las restricciones del nuevo sistema de concesiones.

En la tabla combinada del día, tras Mir y Morbidelli, completaron los diez primeros Di Giannantonio, Acosta, Maverick, Bezzecchi, Raúl Fernández, Bagnaia, Ogura y Bastianini. Marc Márquez, por su parte, quedó en 15º lugar con un tiempo de 1:58.386, lejos de su mejor crono del primer día (1:57.018).

Honda llega a estos test con la intención de salir del bache que la colocaba en el grupo D, y el rendimiento de Mir deja claro que el equipo va por el buen camino. La próxima cita en pista será clave para confirmar la mejora y preparar la temporada con confianza.