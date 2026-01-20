El Villarreal firmó otro capítulo amargo en su participación en la UEFA Champions League tras caer por 1-2 ante el Ajax en el Estadio de la Cerámica. El conjunto de Marcelino, que volvió a ser superior durante muchos minutos, se adelantó con un espectacular gol de Oluwaseyi, pero terminó sucumbiendo a la efectividad neerlandesa y a la actuación estelar del guardameta Jaros, decisivo para completar la remontada visitante.

El Submarino Amarillo salió enérgico desde el primer minuto y sometió al Ajax durante buena parte de la primera mitad. Pépé, Moleiro y Oluwaseyi generaron peligro constante por las bandas, mientras que Cardona y Thomas probaron fortuna desde media distancia. Sin embargo, el dominio local chocó una y otra vez con Jaros, que firmó varias paradas de mérito para mantener el empate sin goles al descanso.

Tras el paso por vestuarios, el Villarreal encontró por fin el premio a su insistencia. En el minuto 49, Oluwaseyi aprovechó una indecisión defensiva y conectó un potente disparo de primeras que se coló en la escuadra, un auténtico golazo que rompió el silencio momentáneo en La Cerámica, marcado también por un incidente médico en la grada.

Lejos de venirse abajo, el Ajax reaccionó con paciencia y comenzó a ganar presencia con balón. El empate llegó en el minuto 61, cuando un centro muy cerrado de Gloukh acabó en la portería tras un desafortunado toque de Comesaña. El gol cambió el guion del partido y dio alas al conjunto neerlandés, que terminó imponiendo su mayor pegada en los minutos finales.

Cuando el empate parecía definitivo, Edvardsen apareció en el 89’ para culminar la remontada. El atacante entró desde segunda línea y cruzó el balón con clase, silenciando definitivamente a la grada y certificando una nueva derrota groguet en Europa.

Las estadísticas reflejan la frustración del Villarreal: 16 disparos por solo 10 del Ajax y un mayor volumen de ocasiones claras, pero sin el acierto necesario. “No merecimos perder, pero volvimos a perder. Nos castigan con muy poco”, lamentó Comesaña al término del encuentro, resumiento el sentir del vestuario.

Con este resultado, el Villarreal suma solo un punto de 21 posibles en la Champions League y se despide prácticamente de la competición en su estadio. Un nuevo golpe para un equipo que compite, pero al que Europa sigue negándole el premio.