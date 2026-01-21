Tras una semana negra para el bolsillo de los españoles, con precios que no daban tregua por encima de los 100 euros, el mercado eléctrico da finalmente un respiro. Este miércoles 21 de enero de 2026, el precio medio de la luz se sitúa en los 82,57 euros por megavatio hora (MWh), lo que supone un alivio tras haber alcanzado picos de casi 130 euros el pasado lunes.

Según los datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), la jornada de hoy destaca por un hecho relevante: en ningún momento del día se superará la barrera de las tres cifras, aunque es vital vigilar los tramos de la noche para no disparar el consumo.

¿A qué hora es más barata la luz?

Los momentos más económicos del día se concentran principalmente en la madrugada y en una pequeña ventana al mediodía:

• La hora más barata: De 04:00 a 05:00 horas, con un coste de 64,63 euros/MWh.

• Otros tramos económicos: Durante la madrugada (de 03:00 a 04:00) y de 13:00 a 14:00 horas (69,52 euros/MWh), siendo este último el momento ideal para las tareas domésticas diurnas.

¿A qué hora es más cara la luz?

Aunque el precio medio ha bajado, las franjas de mayor demanda siguen rozando los 100 euros, especialmente al final de la jornada laboral:

• La hora más cara: De 20:00 a 21:00 horas, cuando el precio escala hasta los 99,22 euros/MWh.

• Tramo de vigilancia: Se recomienda moderar el consumo entre las 19:00 y las 23:00 horas, así como en la franja matinal de 07:00 a 09:00.

Precio de la luz por horas (21 de enero de 2026)

Para una mejor organización del gasto energético, este es el desglose detallado:

• Madrugada: 00h-06h: Oscila entre los 87€ y los 64€.

• Mañana: 07h-12h: Se mantiene alto, entre 96€ y 80€.

• Tarde: 13h-18h: Estable entre 69€ y 81€.

• Noche: 19h-00h: Tramo crítico, de 92€ hasta el máximo de 99€.

Contexto: El fin de una semana crítica

Este descenso pone fin a una racha de siete días consecutivos con tarifas disparadas que promediaron los 116,9 euros/MWh. Cabe recordar que el pasado 19 de enero se registró el récord anual en lo que va de 2026 con 129,86 euros/MWh, por lo que la bajada de hoy representa una oportunidad para compensar el gasto de las jornadas anteriores.