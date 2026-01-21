La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado para hoy, miércoles 21 de enero de 2026, el aviso de alerta amarilla en Ceuta debido a la intensidad de los vientos previstos. La jornada estará marcada por una notable inestabilidad atmosférica que afectará tanto a la navegación como a la vida cotidiana en la ciudad autónoma.

El pronóstico detalla una evolución del tiempo de menos a más complicada. Tras una madrugada de cielos despejados, la nubosidad irá en aumento a partir de las 06:00 horas, abriendo paso a un frente que dejará precipitaciones y fenómenos tormentosos durante gran parte del día.

Evolución del tiempo por franjas horarias

• Mañana (06:00 – 12:00): Aumento progresivo de las nubes y comienzo de las primeras lluvias débiles. Se esperan acumulaciones en torno a los 0.2 litros por metro cuadrado sobre las 10:00 horas.

• Tarde (12:00 – 18:00): Cielos muy nubosos con lluvia persistente. Es a partir de este tramo cuando el riesgo de tormentas aumenta significativamente.

• Noche (18:00 – 00:00): Las nubes persistirán y se intensificarán las lluvias, pudiendo alcanzar los 0.9 litros por metro cuadrado hacia las 21:00 horas, acompañadas de actividad eléctrica.

Temperaturas y viento

A pesar de la inestabilidad, los termómetros se mantendrán en valores muy similares a los de la jornada anterior, con un ambiente fresco pero propio de la estación:

• Máximas: 16°C (con una sensación térmica que podría llegar a los 17°C).

• Mínimas: 12°C.

• Viento: Aunque la alerta amarilla advierte de rachas fuertes de componente sudoeste, el viento soplará con intensidad floja de forma sostenida, aunque con rachas que justifican el aviso de seguridad de la AEMET.

Recomendación: Ante la alerta amarilla por vientos y la probabilidad de tormentas por la tarde, se aconseja asegurar toldos, macetas y objetos en balcones, además de extremar la precaución si se va a circular cerca de la costa o por el Estrecho.