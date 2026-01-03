En una noticia que ha sacudido el tablero geopolítico mundial este sábado 3 de enero de 2026, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado a través de su red social, Truth Social, la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores. Según el mensaje del mandatario estadounidense, ambos habrían sido trasladados fuera de territorio venezolano tras una operación militar de «ataque a gran escala».

A continuación, los detalles conocidos hasta el momento sobre esta histórica y crítica situación:

El anuncio de Donald Trump

El mensaje de Trump se produjo pocas horas después de que comenzaran a reportarse explosiones masivas en diversos puntos de Venezuela. Según el comunicado publicado en sus redes:

• Captura confirmada por Trump: Afirma que fuerzas estadounidenses lograron detener a Maduro y Flores durante la ofensiva.

• Traslado: El mandatario estadounidense señaló que la pareja presidencial ya se encuentra fuera del país, aunque no ha especificado su ubicación actual.

• Sin confirmación oficial total: Mientras cadenas como CBS News y Fox News citan fuentes gubernamentales que confirman la participación directa de EE. UU., ni el Pentágono ni la Casa Blanca han emitido aún un comunicado oficial formal detallado.

Situación en Caracas: Explosiones y cortes de luz

La madrugada ha sido de caos absoluto en la capital venezolana y estados circundantes. Los reportes confirman ataques contra infraestructuras clave:

• Fuerte Tiuna: El principal fuerte militar del país y sede del Ministerio de Defensa sufrió fuertes explosiones y quedó totalmente sin servicio eléctrico. Se ha informado del desalojo de las instalaciones.

• La Carlota: La base aérea Generalísimo Francisco de Miranda registró daños estructurales y focos de incendio.

• Otras zonas afectadas: Residentes de El Valle, Los Próceres, La Guaira e Higuerote han reportado detonaciones que estremecieron edificios. En varios estados se han producido cortes de energía eléctrica prolongados tras los impactos.

Reacción del Gobierno de Venezuela y aliados

Antes de que se conociera el mensaje de Trump sobre la captura, el Ejecutivo venezolano denunció una «gravísima agresión militar» contra su soberanía.

• Estado de conmoción: El Gobierno de Maduro (antes de perderse el contacto con el mandatario) había decretado el Estado de Conmoción Exterior y llamado a la movilización armada.

• Condena internacional: El canciller cubano, Bruno Rodríguez, calificó los hechos de «ataque criminal» y «terrorismo de Estado», exigiendo una intervención urgente de la comunidad internacional.

Contexto de una escalada sin precedentes

Esta operación militar se produce tras semanas de amenazas crecientes por parte de la administración Trump, quien a finales de diciembre de 2025 ya había sugerido ataques selectivos contra instalaciones vinculadas al narcotráfico en suelo venezolano. Lo ocurrido este 3 de enero representa el enfrentamiento directo más grave en la historia reciente de ambos países.