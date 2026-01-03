El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado con dureza contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez tras los últimos acontecimientos en Venezuela, asegurando que la situación supone “un mal día para quienes blanquearon al régimen de Nicolás Maduro”.



Las declaraciones de Feijóo se producen después de que el escenario político en Venezuela haya dado un vuelco que deja en una posición incómoda a los gobiernos y dirigentes europeos que mantuvieron una relación ambigua con el régimen de Nicolas Maduro. El líder popular ha señalado directamente al Gobierno español por su política exterior hacia el país latinoamericano, acusándolo de “mirar hacia otro lado” durante años.

“Hoy es un mal día para ellos”, afirmó Feijóo, en referencia al Ejecutivo de Sánchez y a quienes —según sus palabras— justificaron o minimizaron las vulneraciones de derechos humanos en Venezuela. El dirigente del PP sostiene que los hechos confirman que la estrategia del Gobierno fue errónea y alejada de la defensa de la democracia.

Desde el Partido Popular insisten en que España debía haber mantenido una posición firme y clara frente al chavismo, alineándose sin ambigüedades con la oposición democrática venezolana y con los principios de libertad y Estado de derecho. A juicio de Feijóo, el tiempo “ha puesto a cada uno en su sitio”.

El Gobierno, por su parte, ha evitado entrar en una confrontación directa, defendiendo que su política exterior ha buscado siempre la estabilidad, el diálogo y la protección de los intereses de los ciudadanos españoles en el exterior. No obstante, las palabras del líder de la oposición reabren el debate sobre la relación de España con regímenes autoritarios y el coste político de determinadas alianzas internacionales.

La polémica también tiene lectura interna. Feijóo aprovecha el contexto internacional para reforzar su discurso de alternativa, presentando al PP como una fuerza alineada con los valores democráticos frente a un Ejecutivo al que acusa de incoherencia y falta de firmeza en política exterior.

Claves de la polémica

Feijóo carga contra el Gobierno de Sánchez por su postura ante Venezuela.

Afirma que la caída de Maduro deja en evidencia a quienes lo apoyaron o toleraron.

El PP reivindica una política exterior firme y sin ambigüedades.

El debate reaviva las críticas sobre la relación de España con regímenes autoritarios.



Las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo elevan la tensión política y trasladan al ámbito nacional las consecuencias de un giro internacional de gran calado. Más allá de Venezuela, el cruce de reproches refleja dos modelos de política exterior enfrentados: uno basado en el diálogo y otro en la confrontación directa con los regímenes que vulneran los principios democráticos. Un debate que, lejos de cerrarse, promete seguir marcando la agenda política española.