Si la suerte te ha sonreído este 6 de enero, ¡enhorabuena! El Sorteo del Niño es famoso por ser el que más premios reparte, pero para disfrutar de tu dinero es fundamental conocer las reglas del juego. No es lo mismo cobrar un reintegro que el Primer Premio, y los plazos son estrictos.

Aquí tienes la hoja de ruta definitiva para cobrar tu décimo de forma rápida y segura en este 2026.

¿Cuándo y cuánto tiempo tengo para cobrar?

La impaciencia es normal, pero hay que respetar los tiempos:

Inicio del cobro: Podrás solicitar tu premio desde la misma tarde del 6 de enero , una vez finalicen las verificaciones de los números premiados.

Podrás solicitar tu premio desde la misma tarde del , una vez finalicen las verificaciones de los números premiados. Fecha de caducidad: Tienes exactamente 3 meses para reclamar el dinero. El plazo termina el 6 de abril de 2026 .

Tienes exactamente para reclamar el dinero. El plazo termina el . ¡Cuidado!: Si se te pasa la fecha, el premio caduca y el importe pasa directamente a las arcas del Tesoro Público. No hay excepciones.

¿Dónde acudir según el importe ganado?

El lugar al que debes ir depende de si tu premio es mayor o menor de 2.000 €:

Premios menores de 2.000 €

Dónde: En cualquier administración de lotería oficial (puntos de venta de SELAE).

En cualquier administración de lotería oficial (puntos de venta de SELAE). Cómo: Presentando el décimo físico o el resguardo original. El pago suele hacerse en efectivo o mediante los sistemas de pago electrónico que admita el local.

Premios de 2.000 € o más

Dónde: Exclusivamente en entidades financieras colaboradoras (normalmente BBVA y CaixaBank ).

Exclusivamente en entidades financieras colaboradoras (normalmente y ). Cómo: Deberás presentar el décimo original y tu DNI. El banco realizará una transferencia o abono en cuenta tras verificar la autenticidad del boleto. Importante: Estas entidades no pueden cobrarte ningún tipo de comisión ni obligarte a abrir una cuenta para pagarte el premio.

Hacienda y la Lotería del Niño en 2026

En España, los premios de lotería tienen una fiscalidad específica. Actualmente, la ley establece lo siguiente:

Exención de 40.000 €: Si tu premio es igual o inferior a esta cifra, lo recibes íntegro.

Si tu premio es igual o inferior a esta cifra, lo recibes íntegro. Gravamen del 20%: Se aplica solo a la cantidad que supere los 40.000 €.

Ejemplo práctico con el Primer Premio (200.000 € al décimo):

Base imponible: 200.000 € – 40.000 € (exentos) = 160.000 €. Impuesto (20%): El 20% de 160.000 € son 32.000 €. Neto a percibir: 200.000 € – 32.000 € = 168.000 €.

Consejos para casos especiales

Si el décimo es compartido

Para evitar problemas con Hacienda (que podría interpretar el reparto como una «donación» y cobrarte impuestos dos veces), lo ideal es que todos los titulares acudan al banco para identificarse. Si no es posible, llevad un documento firmado por todos que incluya nombre, DNI, número de serie y el porcentaje de participación.

Décimo deteriorado o roto

Si tu décimo ha pasado por la lavadora o está muy roto, no intentes pegarlo con celo. Llévalo a una administración de loterías. Ellos lo enviarán a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para que lo verifiquen y autoricen el pago.

Robo o pérdida

Debes denunciarlo inmediatamente ante la Policía Nacional o Guardia Civil aportando todos los datos posibles (número, serie, fracción). Con la denuncia en mano, puedes solicitar en una administración de lotería que se paralice el pago de ese décimo hasta que un juez decida.