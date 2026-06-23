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Las ponencias de Bet on Ceuta 2026 dejaron una amplia colección de imágenes de los asistentes, ponentes y profesionales que participaron en esta jornada celebrada en Ceuta. El evento reunió a representantes institucionales, empresas y expertos en torno a diferentes temas relacionados con la actualidad del sector, la innovación, la regulación y las oportunidades que ofrece la ciudad.

En esta quinta galería, El Periódico de Ceuta continúa con la cobertura fotográfica de las conferencias de Bet on Ceuta 2026, mostrando nuevos momentos de la jornada y más fotografías de quienes formaron parte del encuentro.

Las imágenes se han dividido en varias publicaciones para facilitar la navegación. De esta forma, los asistentes pueden revisar cada galería y avanzar por el resto de noticias hasta encontrar su foto.