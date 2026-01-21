La exposición colectiva, impulsada por la Fundació Baleària, reúne disciplinas como la escultura, la fotografía y el arte textil en una propuesta que busca visibilizar referentes femeninos y reivindicar el empoderamiento a través de la identidad y el territorio.

El Museo del Paseo del Revellín en Ceuta se ha convertido en el epicentro de la creación femenina contemporánea con la exposición ‘Miradas de Mujer’. Esta muestra multidisciplinar, que permanecerá abierta al público hasta el próximo 25 de enero de 2026, reúne las obras de 14 creadoras procedentes de diversos puntos del arco mediterráneo, incluyendo las Islas Baleares, la Comunidad Valenciana, Ceuta y Melilla.

La iniciativa, organizada por la Fundació Baleària y la Asociación Art amb B en colaboración con Els Magazinos, nace con la vocación de romper el techo de cristal en el ámbito artístico. A través de una amalgama de técnicas que abarcan desde la pintura y la cerámica hasta el collage y el arte textil, la exposición ofrece un mosaico visual que explora conceptos como la memoria, la conexión con la naturaleza y la belleza del cuerpo femenino.

Un viaje por la identidad y la diversidad cultural

‘Miradas de Mujer’ no es solo una exhibición estética, sino un espacio de reivindicación social. Cada una de las piezas seleccionadas refleja la biografía y las experiencias de vida de sus autoras, aportando perspectivas plurales que desafían los condicionamientos de género tradicionales. Las artistas utilizan sus obras para hablar de realidades fragmentadas y del empoderamiento, construyendo nuevos referentes para las futuras generaciones de creadoras.

La heterogeneidad de la muestra es uno de sus mayores activos. La convivencia de la fotografía con la escultura o la cerámica permite al espectador apreciar la riqueza plástica de las participantes, quienes, pese a sus diferentes orígenes geográficos, comparten un lenguaje común basado en la sensibilidad y la fuerza transformadora del arte.

Horarios y clausura de la muestra

La exposición, que fue inaugurada el pasado diciembre, encara su recta final en la ciudad autónoma. Los interesados en visitar este diálogo artístico entre las orillas del Mediterráneo podrán hacerlo en el siguiente horario: