Bajo la comisaría del investigador Ángel Tarifa, la exposición ofrece un recorrido técnico e histórico por el dispositivo de cifrado más famoso de la historia, incluyendo piezas originales de la Guerra Civil española y una réplica de la ‘bombe’ de Alan Turing.

El Centro de Historia y Cultura Militar de Ceuta (CHCM) ha inaugurado este miércoles una exposición monográfica dedicada a la máquina Enigma, el legendario ingenio criptográfico que marcó el devenir de la Segunda Guerra Mundial. Comisariada por el investigador y divulgador Ángel Tarifa, la muestra no solo propone un análisis pedagógico a través de paneles informativos, sino que permite al visitante interactuar visualmente con ejemplares originales y descubrir la compleja mecánica interna que protegía las comunicaciones militares del siglo XX.

La exposición ha sido diseñada para ofrecer una perspectiva dual: el rigor histórico de su uso en conflictos bélicos y la fascinación técnica de su ingeniería. Uno de los mayores atractivos de la sala es la posibilidad de observar una unidad Enigma 1 sin su carcasa de madera, dejando al descubierto el intrincado sistema de rotores, cables y balancines que se activaba con cada pulsación de tecla.

Joyas de la criptografía: De la División Cóndor a los submarinos alemanes

La muestra reúne una selección de modelos que evidencian la evolución de esta tecnología:

La «estrella» de la exposición: Una Enigma A1234 original que celebra este año su 90 aniversario. Esta pieza histórica fue utilizada inicialmente por la División Cóndor y, posteriormente, por el ejército de Franco durante la Guerra Civil española.

Uso naval: Se exhibe una Enigma M4 , el modelo avanzado con cuatro rotores que empleaba la marina alemana y que resultó vital para la operatividad de los submarinos U-Boot.

El contrapunto aliado: La exposición incluye una maqueta a escala 1:8 de la 'bombe' de Alan Turing, la máquina diseñada en Bletchley Park para romper el cifrado alemán, un hito que, según los historiadores, acortó la guerra de forma significativa.

Un mosaico documental y cinematográfico

Más allá de las máquinas, el CHCM ha dispuesto una serie de vitrinas que contextualizan la importancia de la criptografía en la historia militar. Los visitantes pueden consultar documentos y reglamentos originales como el Tratado de criptografía con aplicación especial al Ejército o la obra Armas secretas alemanas.

Asimismo, la exposición conecta con la cultura popular mediante una colección de carteles de películas de espionaje, subrayando cómo el misterio de Enigma ha traspasado las fronteras de los cuarteles para convertirse en un icono del cine y la literatura.