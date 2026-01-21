La Sala Infantil del centro bibliotecario acoge esta tarde una sesión de cuentacuentos gratuita diseñada para estimular la imaginación y el hábito lector de los más pequeños en un entorno lúdico y participativo.

La Biblioteca Pública Adolfo Suárez continúa con su firme compromiso de acercar la literatura a las nuevas generaciones a través de su programa de dinamización lectora. Este miércoles 21 de enero de 2026, el centro organiza una nueva sesión de «La Hora del Cuento», una de las actividades más consolidadas de su agenda cultural y que goza de gran aceptación entre las familias ceutíes.

La cita, que dará comienzo a las 17:30 horas, propone un viaje a través de la narrativa infantil donde la escucha activa y la creatividad son las protagonistas. Mediante la lectura de relatos seleccionados, se busca no solo entretener a los niños, sino también desarrollar sus habilidades comunicativas y su capacidad de abstracción en un espacio diseñado específicamente para ellos: la Sala Infantil.

Un espacio para la imaginación y el aprendizaje

«La Hora del Cuento» se presenta como una herramienta fundamental para que los menores descubran la biblioteca no solo como un lugar de estudio, sino como un escenario de aventuras y sueños. Los responsables del centro subrayan la importancia de estas actividades para estrechar el vínculo entre padres, hijos y libros, facilitando que la lectura se convierta en una alternativa de ocio atractiva frente a las pantallas.

La sesión está abierta a todos los públicos y se centra en valores como la empatía y la curiosidad, utilizando el cuento como vehículo transmisor de enseñanzas y emociones.

Información útil para las familias

Para garantizar el correcto desarrollo de la actividad y la comodidad de los asistentes, la organización recuerda los siguientes detalles: