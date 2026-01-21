El Centro Cultural Al Idrissi, en colaboración con la ONG Alas Protectoras, organiza este encuentro musical abierto a toda la ciudadanía el próximo 6 de febrero, consolidando la cultura como una herramienta de cohesión y diálogo intercultural en la ciudad.

Ceuta reafirma su identidad como punto de encuentro entre culturas con la celebración del concierto benéfico ‘Bienvenida al Ramadán’. El evento, que tendrá lugar el próximo viernes 6 de febrero de 2026 a las 17:00 horas, convertirá el Teatro Auditorio del Revellín en un escenario de respeto, unidad y armonía, anticipándose a la festividad religiosa desde una perspectiva inclusiva y abierta a todos los ceutíes.

La iniciativa, impulsada por el Centro Cultural Al Idrissi y la ONG Alas Protectoras, busca trascender lo puramente artístico para convertirse en un acto de empatía y solidaridad. Según los organizadores, el objetivo principal es poner en valor la diversidad y la cohesión social de la ciudad, utilizando la música como el lenguaje universal idóneo para tender puentes entre las diferentes comunidades que conviven en Ceuta.

Un símbolo de diálogo y compromiso social

El concierto ‘Bienvenida al Ramadán’ se presenta como una cita ineludible para quienes deseen disfrutar de una tarde cargada de valores. La organización subraya que este tipo de eventos son fundamentales para reforzar los lazos ciudadanos y demostrar que la música es una poderosa herramienta para unir corazones y fomentar el diálogo intercultural.

La colaboración con la ONG Alas Protectoras añade un matiz solidario a la jornada, subrayando el compromiso de las entidades locales con la ayuda humanitaria y el bienestar común. Es una oportunidad para que la ciudadanía participe en una experiencia cultural que celebra la riqueza de las tradiciones locales bajo un espíritu de unidad y armonía.

Información práctica del evento

La entrada al concierto será totalmente gratuita, con el fin de facilitar el acceso a todos los colectivos y familias de la ciudad:

Lugar: Teatro Auditorio del Revellín.

Teatro Auditorio del Revellín. Fecha: Viernes, 6 de febrero de 2026.

Viernes, 6 de febrero de 2026. Horario: Apertura y comienzo a partir de las 17:00 horas.

Apertura y comienzo a partir de las 17:00 horas. Acceso: Entrada libre hasta completar el aforo disponible del recinto.

Se recomienda a los asistentes acudir con antelación para asegurar su plaza en una de las citas más emotivas y esperadas del calendario cultural de febrero en Ceuta.