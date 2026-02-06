Un audio de una conversación privada entre el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, y una exconcejala del PP cuestiona la versión ofrecida por el regidor para defenderse de las acusaciones de acoso sexual y laboral formuladas contra él. En la grabación, el propio alcalde reconoce que la exedil nunca le pidió ocupar la tenencia de alcaldía ni otro cargo, pese a que el día anterior aseguró públicamente lo contrario.

Bautista compareció en rueda de prensa este jueves, arropado por su equipo de gobierno, para responder a las denuncias de la exconcejala. En su intervención sostuvo que las acusaciones carecían de fundamento y estaban motivadas por la frustración de la edil al no haber obtenido el puesto de teniente de alcalde. Según su versión, la negativa a conceder ese cargo habría generado “desacuerdos y desavenencias internas” que, con el tiempo, derivaron en las denuncias actuales. El alcalde afirmó además que no tiene intención de dimitir.

Sin embargo, una reunión mantenida en febrero de 2024 entre ambos, cuyo audio ha trascendido, refleja un contenido distinto. En la conversación, Bautista admite que la exconcejal “nunca” le había solicitado ser teniente de alcalde ni había pedido ningún ascenso. Incluso insiste en que la edil no le había hecho esa petición “ni a él ni a nadie”, una afirmación que ella confirma en el mismo intercambio.

Durante el diálogo, el alcalde señala que ya le había otorgado un puesto relevante dentro de la lista municipal sin que la concejala tuviera experiencia política previa y recalca que ese gesto no implicaba ninguna contraprestación. En varios momentos, Bautista repite que la falta de nombramiento como teniente de alcalde no respondía a ninguna solicitud previa por parte de la exedil, contradiciendo así el argumento que utilizó en su comparecencia pública para explicar el origen del conflicto.

La defensa de la exconcejala, dirigida por el abogado Antonio Suárez-Valdés, sostiene que el contenido del audio desmonta el relato del alcalde y refuerza la credibilidad de las denuncias presentadas. Por el momento, el regidor mantiene su versión y su decisión de continuar en el cargo, mientras el caso sigue generando tensión política en el Ayuntamiento de Móstoles y a la espera de posibles actuaciones judiciales o internas en el partido.