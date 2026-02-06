La Copa del Rey entra en su fase decisiva y ya tiene definidos los cruces de semifinales. Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Club-Real Sociedad se disputarán el pase a la final en dos eliminatorias que prometen máxima emoción. Los partidos de ida se jugarán la semana del 11 de febrero y las vueltas el 3 y 4 de marzo, con la final fijada para el fin de semana del 18 y 19 de abril.

Cuatro equipos y un único objetivo: levantar el trofeo. De los más de cien clubes que iniciaron la competición, solo quedan en pie cuatro históricos que, entre todos, suman 68 Copas del Rey. Además del billete para la final, el premio será doble, ya que el vencedor de cada semifinal también asegurará su presencia en la próxima Supercopa de España.

El primer gran duelo enfrentará al Atlético de Madrid y al FC Barcelona. Los azulgranas, actuales campeones y todavía vivos en todas las competiciones, se medirán por primera vez en esta edición a un rival de Primera División. La ida se disputará en el Metropolitano y la vuelta en el Camp Nou. El conjunto de Simeone llega reforzado tras su contundente 0-5 al Betis en cuartos de final, con el fichaje de Lookman destacando en ataque, mientras que el Barça de Flick tratará de mantener su defensa del título.

La otra semifinal tendrá sabor a derbi vasco. Athletic Club y Real Sociedad protagonizarán una eliminatoria histórica, ya que hacía 49 años que no se enfrentaban en esta ronda. Los bilbaínos, campeones hace dos temporadas, buscarán regresar a la final, pero enfrente tendrán a una Real en gran momento de forma desde la llegada de Matarazzo al banquillo, con el equipo invicto bajo su dirección. La ida se jugará en San Mamés y la vuelta en Anoeta, en una eliminatoria que se presenta muy igualada, como demostró el reciente empate entre ambos en LaLiga.

Cruces de semifinales

Ida

Athletic Club – Real Sociedad (11 de febrero, 21:00)

Atlético de Madrid – Barcelona (12 de febrero, 21:00)

Vuelta

Barcelona – Atlético de Madrid (3 de marzo, 21:00)

Real Sociedad – Athletic Club (4 de marzo, 21:00)

La Copa del Rey se prepara así para unas semifinales de alto voltaje, con dos eliminatorias que bien podrían ser finales anticipadas y que decidirán quién luchará por el título en abril.