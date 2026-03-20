La vigesimonovena entrega del campeonato liguero se disputa entre el viernes 20 y el domingo 22 de marzo con duelos clave en ambos grupos de la categoría de bronce del fútbol español.

La Primera Federación encara un fin de semana decisivo con la disputa de la jornada 29, una cita que se extenderá desde este viernes, 20 de marzo, hasta la noche del domingo, 22 de marzo. Los dos grupos de la categoría presentan un calendario de encuentros que marcarán el devenir de la competición en el tramo final de la temporada, con enfrentamientos de especial relevancia para la clasificación.

La actividad en el Grupo 1: del viernes al domingo

El grupo iniciará su actividad este viernes con dos encuentros adelantados. El Athletic Club B recibirá al Mérida a las 19:00 horas, mientras que el Arenteiro se medirá al Celta Fortuna a partir de las 20:30 horas en un duelo de rivalidad regional.

Para la jornada del sábado, 21 de marzo, el Real Madrid Castilla abrirá el turno a las 14:00 horas frente al Zamora. Más tarde, a las 16:15 horas, será el turno del Pontevedra contra el Ourense CF, dejando para el cierre del día el choque entre la Ponferradina y Unionistas Salamanca a las 21:00 horas.

El domingo, 22 de marzo, la agenda comenzará a las 12:00 horas con el Guadalajara contra el CF Talavera de la Reina. Por la tarde, a las 16:00 horas, se disputarán de forma simultánea el Lugo frente al Arenas Club y el Tenerife ante el Osasuna Promesas. La jornada en este grupo concluirá a las 18:15 horas con los partidos Real Avilés–Cacereño y Racing de Ferrol–Barakaldo.

Horarios y enfrentamientos del Grupo 2

En el segundo grupo de la categoría, la vigesimonovena jornada arrancará este viernes a las 21:15 horas con el partido entre el Betis Deportivo y el Hércules. El sábado concentrará gran parte de la emoción con cinco encuentros, empezando por el CE Sabadell contra el Europa a las 16:15 horas.

A las 18:30 horas se producirá un carrusel de cuatro partidos simultáneos: el Atlético Madrileño recibirá al FC Cartagena, el Antequera hará lo propio con el Villarreal B, el Teruel se enfrentará al Alcorcón y el Juventud Torremolinos jugará ante el Atlético Sanluqueño.

Finalmente, el domingo 22 de marzo contará con tres citas matinales a las 12:00 horas: Eldense–UD Ibiza, Marbella–Sevilla Atlético y Algeciras–Gimnàstic de Tarragona. El cierre definitivo de la jornada 29 tendrá lugar a las 20:30 horas con el duelo entre el Real Murcia y el Tarazona.

Horarios y calendario completo de la jornada 29 en Primera Federación

A continuación, se detalla la relación completa de partidos de la categoría de bronce del fútbol español para este fin de semana, organizada por grupos y franjas horarias:

Grupo 1: Días y horarios

Viernes, 20 de marzo de 2026

19:00 | Athletic Club B – Mérida

| Athletic Club B – Mérida 20:30 | Arenteiro – Celta Fortuna

Sábado, 21 de marzo de 2026

14:00 | Real Madrid Castilla – Zamora

| Real Madrid Castilla – Zamora 16:15 | Pontevedra – Ourense CF

| Pontevedra – Ourense CF 21:00 | Ponferradina – Unionistas Salamanca

Domingo, 22 de marzo de 2026

12:00 | Guadalajara – CF Talavera de la Reina

| Guadalajara – CF Talavera de la Reina 16:00 | Lugo – Arenas Club

| Lugo – Arenas Club 16:00 | Tenerife – Osasuna Promesas

| Tenerife – Osasuna Promesas 18:15 | Real Avilés – Cacereño

| Real Avilés – Cacereño 18:15 | Racing de Ferrol – Barakaldo

Grupo 2: Días y horarios

Viernes, 20 de marzo de 2026

21:15 | Betis Deportivo – Hércules

Sábado, 21 de marzo de 2026

16:15 | CE Sabadell – Europa

| CE Sabadell – Europa 18:30 | Atlético Madrileño – FC Cartagena

| Atlético Madrileño – FC Cartagena 18:30 | Antequera – Villarreal B

| Antequera – Villarreal B 18:30 | Teruel – Alcorcón

| Teruel – Alcorcón 18:30 | Juventud Torremolinos – Atlético Sanluqueño

Domingo, 22 de marzo de 2026