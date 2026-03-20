La vigesimonovena entrega del campeonato liguero se disputa entre el viernes 20 y el domingo 22 de marzo con duelos clave en ambos grupos de la categoría de bronce del fútbol español.
La Primera Federación encara un fin de semana decisivo con la disputa de la jornada 29, una cita que se extenderá desde este viernes, 20 de marzo, hasta la noche del domingo, 22 de marzo. Los dos grupos de la categoría presentan un calendario de encuentros que marcarán el devenir de la competición en el tramo final de la temporada, con enfrentamientos de especial relevancia para la clasificación.
La actividad en el Grupo 1: del viernes al domingo
El grupo iniciará su actividad este viernes con dos encuentros adelantados. El Athletic Club B recibirá al Mérida a las 19:00 horas, mientras que el Arenteiro se medirá al Celta Fortuna a partir de las 20:30 horas en un duelo de rivalidad regional.
Para la jornada del sábado, 21 de marzo, el Real Madrid Castilla abrirá el turno a las 14:00 horas frente al Zamora. Más tarde, a las 16:15 horas, será el turno del Pontevedra contra el Ourense CF, dejando para el cierre del día el choque entre la Ponferradina y Unionistas Salamanca a las 21:00 horas.
El domingo, 22 de marzo, la agenda comenzará a las 12:00 horas con el Guadalajara contra el CF Talavera de la Reina. Por la tarde, a las 16:00 horas, se disputarán de forma simultánea el Lugo frente al Arenas Club y el Tenerife ante el Osasuna Promesas. La jornada en este grupo concluirá a las 18:15 horas con los partidos Real Avilés–Cacereño y Racing de Ferrol–Barakaldo.
Horarios y enfrentamientos del Grupo 2
En el segundo grupo de la categoría, la vigesimonovena jornada arrancará este viernes a las 21:15 horas con el partido entre el Betis Deportivo y el Hércules. El sábado concentrará gran parte de la emoción con cinco encuentros, empezando por el CE Sabadell contra el Europa a las 16:15 horas.
A las 18:30 horas se producirá un carrusel de cuatro partidos simultáneos: el Atlético Madrileño recibirá al FC Cartagena, el Antequera hará lo propio con el Villarreal B, el Teruel se enfrentará al Alcorcón y el Juventud Torremolinos jugará ante el Atlético Sanluqueño.
Finalmente, el domingo 22 de marzo contará con tres citas matinales a las 12:00 horas: Eldense–UD Ibiza, Marbella–Sevilla Atlético y Algeciras–Gimnàstic de Tarragona. El cierre definitivo de la jornada 29 tendrá lugar a las 20:30 horas con el duelo entre el Real Murcia y el Tarazona.
Horarios y calendario completo de la jornada 29 en Primera Federación
A continuación, se detalla la relación completa de partidos de la categoría de bronce del fútbol español para este fin de semana, organizada por grupos y franjas horarias:
Grupo 1: Días y horarios
Viernes, 20 de marzo de 2026
- 19:00 | Athletic Club B – Mérida
- 20:30 | Arenteiro – Celta Fortuna
Sábado, 21 de marzo de 2026
- 14:00 | Real Madrid Castilla – Zamora
- 16:15 | Pontevedra – Ourense CF
- 21:00 | Ponferradina – Unionistas Salamanca
Domingo, 22 de marzo de 2026
- 12:00 | Guadalajara – CF Talavera de la Reina
- 16:00 | Lugo – Arenas Club
- 16:00 | Tenerife – Osasuna Promesas
- 18:15 | Real Avilés – Cacereño
- 18:15 | Racing de Ferrol – Barakaldo
Grupo 2: Días y horarios
Viernes, 20 de marzo de 2026
- 21:15 | Betis Deportivo – Hércules
Sábado, 21 de marzo de 2026
- 16:15 | CE Sabadell – Europa
- 18:30 | Atlético Madrileño – FC Cartagena
- 18:30 | Antequera – Villarreal B
- 18:30 | Teruel – Alcorcón
- 18:30 | Juventud Torremolinos – Atlético Sanluqueño
Domingo, 22 de marzo de 2026
- 12:00 | Eldense – UD Ibiza
- 12:00 | Marbella – Sevilla Atlético
- 12:00 | Algeciras – Gimnàstic de Tarragona
- 20:30 | Real Murcia – Tarazona