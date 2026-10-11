En 1997 se inauguró la reforma del Teatro Real en Madrid.

Lee tambien: Que ver esta noche en la tele, domingo, 11 de octubre de 2026: guía por cadenas para seguir la noche desde Ceuta

El domingo, 11 de octubre de 2026 coincide con varias efemérides: la reapertura del Teatro Real (1997), la adhesión de España a la Carta Mundial de los Derechos del Niño (1990), el regreso a Madrid de Victoria Kent tras 38 años de exilio (1977), la apertura y cierre del Año de la Fe en el Vaticano (2012 y 2013) y la victoria de Rafael Nadal en Roland Garros en 2020.

PUBLICIDAD

1997: el Teatro Real vuelve a su vocación de ópera

En 1997, en Madrid, se inauguró la reforma del Teatro Real. Tras los trabajos, el espacio recuperó su función como teatro de ópera y volvió a ocupar un lugar central en la programación lírica de la capital.

Lee tambien: Horóscopo de hoy domingo 11 de octubre de 2026: predicciones gratis en salud, amor y trabajo para los signos del zodiaco

1990: España se adhiere a la Carta Mundial de los Derechos del Niño

En 1990, España se adhirió a la Carta Mundial de los Derechos del Niño. La fecha consta como un hito en el desarrollo del marco de protección de la infancia en el país.

1977: Victoria Kent regresa a Madrid tras 38 años de exilio

En 1977, en España, regresó a Madrid Victoria Kent, exministra de Sanidad en la República, tras 38 años en el exilio. Su retorno se produce en el contexto de la Transición española.

2012 y 2013: el Año de la Fe y su apertura en el Vaticano

En 2012, el papa Benedicto XVI abrió el Año de la Fe, con motivo del quincuagésimo aniversario del Concilio Vaticano II y del vigésimo aniversario del Catecismo de la Iglesia Católica. En 2013 se dio por finalizado ese periodo.

2020: Nadal gana Roland Garros en plena pandemia

En 2020, en Francia, Rafael Nadal ganó el torneo de Roland Garros en plena pandemia de COVID-19. Con ese triunfo, Nadal empató con Roger Federer en títulos de Grand Slam.

Mirada de conjunto

Las efemérides del 11 de octubre reúnen hitos culturales, políticos, religiosos y deportivos registrados en distintas décadas y lugares. Juntas evidencian cómo un mismo día del calendario concentra eventos con proyección institucional y social.

Fuente: Wikipedia, efemérides del 11 de octubre.

Te puede interesar