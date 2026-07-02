Jueves, 2 de julio de 2026. Hoy, el Estrecho mantiene un ritmo constante de conexiones marítimas entre Ceuta y Algeciras con servicios de Baleària, DFDS y Naviera Armas Trasmediterránea. Las salidas programadas se reparten a lo largo de la jornada y las travesías están entre 60 minutos (Fast Ferry) y 90 minutos (Ferry).

Para planificar bien el viaje, aquí tienes los horarios del día en ambas direcciones, con todas las salidas disponibles.

Ruta Ceuta – Algeciras

Desde Ceuta hacia Algeciras, el servicio arranca a las 06:00 y finaliza a las 23:00, con salidas de Baleària, DFDS y Naviera Armas y una duración entre 60 y 90 minutos según el tipo de embarcación.

Hora salida Compañía Buque Tipo Duración 06:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 07:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 08:00 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 09:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 10:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 11:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 12:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 13:45 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 14:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 14:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 16:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 16:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 17:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 18:15 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 19:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 20:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 21:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 22:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 23:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min

Ruta Algeciras – Ceuta

En sentido contrario, los ferries desde Algeciras hacia Ceuta comienzan a las 06:30 y se prolongan hasta las 23:30. En el día de hoy, las salidas suman múltiples opciones con una duración de 60 minutos en Fast Ferry y 90 minutos en Ferry.

Hora salida Compañía Buque Tipo Duración 06:30 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 07:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 08:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 09:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 10:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 11:30 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 12:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 13:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 14:00 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 15:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 16:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 16:30 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 17:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 18:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 19:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 20:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 21:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 21:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 22:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 23:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min

Recomendaciones para viajeros

Para evitar contratiempos, se recomienda presentarse en el puerto con al menos 45 minutos de antelación respecto a la hora de salida.

Además, conviene confirmar el horario con la compañía, revisar las condiciones meteorológicas en el Estrecho y llevar la documentación de viaje preparada antes de embarcar.