Jueves, 2 de julio de 2026. Hoy, el Estrecho mantiene un ritmo constante de conexiones marítimas entre Ceuta y Algeciras con servicios de Baleària, DFDS y Naviera Armas Trasmediterránea. Las salidas programadas se reparten a lo largo de la jornada y las travesías están entre 60 minutos (Fast Ferry) y 90 minutos (Ferry).
Para planificar bien el viaje, aquí tienes los horarios del día en ambas direcciones, con todas las salidas disponibles.
Ruta Ceuta – Algeciras
Desde Ceuta hacia Algeciras, el servicio arranca a las 06:00 y finaliza a las 23:00, con salidas de Baleària, DFDS y Naviera Armas y una duración entre 60 y 90 minutos según el tipo de embarcación.
|Hora salida
|Compañía
|Buque
|Tipo
|Duración
|06:00
|Baleària
|Passió per Formentera
|Ferry
|90 min
|07:00
|DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|08:00
|Baleària
|Jaume I
|Fast Ferry
|60 min
|09:00
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
|10:00
|DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|11:00
|Baleària
|Ciudad de Mahón
|Fast Ferry
|60 min
|12:00
|DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|13:45
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
|14:30
|Baleària
|Jaume I
|Fast Ferry
|60 min
|14:30
|DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|16:00
|Baleària
|Passió per Formentera
|Ferry
|90 min
|16:30
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
|17:30
|DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|18:15
|Baleària
|Ciudad de Mahón
|Fast Ferry
|60 min
|19:30
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
|20:30
|DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|21:00
|Baleària
|Passió per Formentera
|Ferry
|90 min
|22:30
|DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|23:00
|Baleària
|Ciudad de Mahón
|Fast Ferry
|60 min
Ruta Algeciras – Ceuta
En sentido contrario, los ferries desde Algeciras hacia Ceuta comienzan a las 06:30 y se prolongan hasta las 23:30. En el día de hoy, las salidas suman múltiples opciones con una duración de 60 minutos en Fast Ferry y 90 minutos en Ferry.
|Hora salida
|Compañía
|Buque
|Tipo
|Duración
|06:30
|Baleària
|Passió per Formentera
|Ferry
|90 min
|07:30
|DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|08:30
|Baleària
|Jaume I
|Fast Ferry
|60 min
|09:30
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
|10:30
|DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|11:30
|Baleària
|Ciudad de Mahón
|Fast Ferry
|60 min
|12:30
|DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|13:00
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
|14:00
|Baleària
|Jaume I
|Fast Ferry
|60 min
|15:00
|DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|16:00
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
|16:30
|Baleària
|Passió per Formentera
|Ferry
|90 min
|17:00
|DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|18:00
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
|19:00
|Baleària
|Ciudad de Mahón
|Fast Ferry
|60 min
|20:00
|DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|21:00
|Baleària
|Passió per Formentera
|Ferry
|90 min
|21:30
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
|22:00
|DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|23:30
|Baleària
|Jaume I
|Fast Ferry
|60 min
Recomendaciones para viajeros
Para evitar contratiempos, se recomienda presentarse en el puerto con al menos 45 minutos de antelación respecto a la hora de salida.
Además, conviene confirmar el horario con la compañía, revisar las condiciones meteorológicas en el Estrecho y llevar la documentación de viaje preparada antes de embarcar.