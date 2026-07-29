El 29 de julio de 2009 ETA hizo estallar una furgoneta bomba con 200 kilos de explosivos en la casa cuartel de Burgos, causando graves daños materiales y 66 heridos leves.

Ese mismo día del calendario aparecen otras efemérides que abarcan política, diplomacia, tecnología y deporte.

España: atentados de ETA que marcaron décadas

Entre las conmemoraciones del 29 de julio figuran dos atentados vinculados a la organización terrorista ETA, eventos que dejaron huella en la vida pública española.

2009 : en Burgos , ETA colocó una furgoneta bomba con 200 kilos de explosivos en la casa cuartel. El episodio causó graves daños materiales y 66 heridos leves .

: en , ETA colocó una en la casa cuartel. El episodio causó y . 1994: en Madrid, ETA asesinó al director general de la Policía de Defensa, junto a su chófer y un transeúnte, mediante la explosión de un coche bomba.

Ambos atentados influyeron en decisiones sobre seguridad y en la percepción pública del riesgo. También reforzaron medidas policiales y debates legislativos sobre prevención y protección de objetivos vulnerables.

Diplomacia regional: la OEA pone fin al bloqueo contra Cuba

Según los registros diplomáticos, el 29 de julio de 1975 la OEA aprobó una resolución que modificó el régimen de relaciones con la República de Cuba, en un contexto de fuertes tensiones hemisféricas tras el bloqueo iniciado por Estados Unidos en la década anterior.

Exilio político: se funda la Junta Democrática de España

El 29 de julio de 1974, en el exilio, se constituyó la Junta Democrática de España, dirigida por Don Antonio García Trevijano Forte, como plataforma de oposición y coordinación entre fuerzas democráticas fuera del país.

Tecnología: el lanzamiento de Windows 10

El 29 de julio de 2015 Microsoft lanzó Windows 10. Más allá del rediseño y las nuevas funciones, el sistema operativo marcó una transición en políticas de actualizaciones y compatibilidad que afectó a fabricantes, administradores de redes y usuarios domésticos durante años.

Deportes: una medalla histórica para San Marino

En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, celebrados en 2021, la tiradora Alessandra Perilli obtuvo el bronce en tiro en fosa el 29 de julio de 2021. Fue la primera medalla olímpica en la historia de San Marino, país de aproximadamente 34.000 habitantes que se convirtió así en la nación con menor población en subir a un podio olímpico.

Rumbo al cierre

El 29 de julio reúne episodios de violencia, diplomacia, resistencia política y logros individuales. En Ceuta estas fechas sirven para mantener viva la memoria y para explicar a nuevas generaciones cómo acontecimientos de distintas latitudes pueden repercutir en la vida local.