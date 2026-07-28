Martes, 28 de julio de 2026 — 17:25: La Promesa emite un nuevo capítulo en La 1 / TVE, pero la nota de prensa con el avance oficial no está disponible, por lo que no podemos confirmar escenas o giros concretos.

Ofrecemos, eso sí, un avance orientativo basado en el pulso habitual de la serie: sin inventar nombres ni tramas, señalamos qué tensiones suelen mover cada episodio.

En el palacio confluyen jerarquías rígidas, lealtades cambiantes y secretos que alteran decisiones cotidianas. Es un espacio donde un gesto, una orden o una reaparición pueden reconfigurar alianzas y obligar a los protagonistas a reaccionar.

Qué pasará hoy en La Promesa

(Avance orientativo, sin confirmación de prensa de escenas o tramas específicas.)

Sin el avance oficial, lo más útil es fijarse en los recursos narrativos recurrentes de la serie: episodios que combinan conflicto de fondo con pequeñas crisis inmediatas que redistribuyen poder en el palacio. Esta semana, lo habitual es que el capítulo se centre en tensiones internas y consecuencias directas para quienes toman decisiones.

Decisiones que alteran la convivencia: imposiciones de un personaje o intentos de recuperar influencia.

imposiciones de un personaje o intentos de recuperar influencia. Reapariciones o noticias internas que obligan a personajes secundarios a reubicarse en la jerarquía.

que obligan a personajes secundarios a reubicarse en la jerarquía. Pruebas de lealtad: no siempre aparece la verdad; a menudo se mide el impacto de lo que se oculta.

no siempre aparece la verdad; a menudo se mide el impacto de lo que se oculta. Presión sobre relaciones clave: conversaciones a medias que dejan consecuencias para episodios siguientes.

En resumen, la expectativa razonable para este martes es un episodio que intensifique el drama del palacio y siembre, al menos, una complicación nueva que empuje tramas abiertas.

Dónde y cuándo ver La Promesa

Este martes, 28 de julio de 2026, La Promesa se emite en La 1 / TVE en su horario habitual: 17:25.

Si no ha llegado la nota de prensa oficial, la pista más fiable sigue siendo el tono de la serie: escenas que avanzan con intención y decisiones aparentemente pequeñas que acaban con consecuencias visibles en el siguiente bloque.