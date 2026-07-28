Patricia Steisy ha contado entre lágrimas que su segundo embarazo comenzó siendo gemelar, pero uno de los bebés no ha continuado desarrollándose. La creadora de contenido ha aclarado que el otro bebé evoluciona favorablemente y que ya ha podido escuchar su latido.

Patricia Steisy atraviesa un momento especialmente doloroso. La creadora de contenido ha revelado que esperaba mellizos junto a Pablo Pisa, pero uno de los bebés no ha logrado salir adelante durante las primeras semanas del embarazo.

La andaluza compartió la noticia mediante un vídeo grabado después de salir del hospital. Visiblemente afectada, explicó que había preferido guardar silencio hasta recibir una confirmación médica definitiva sobre la evolución de los dos embriones.

La pareja anunció públicamente el embarazo el pasado 2 de julio. Hasta ahora, sus seguidores desconocían que la primera ecografía había mostrado un embarazo gemelar.

Patricia Steisy confirma que esperaba mellizos

En su publicación, Patricia explicó que durante la primera revisión los médicos detectaron dos embriones. Uno de ellos presentaba un tamaño considerablemente menor, por lo que el especialista le advirtió de que existían pocas posibilidades de que continuara desarrollándose.

La influencer regresó al hospital dos semanas después para someterse a una nueva ecografía. Fue entonces cuando recibió la confirmación de que uno de los bebés no había seguido adelante.

“Venían dos, eran mellizos”, explicó antes de reconocer que se había encariñado desde el momento en el que observó el segundo saco gestacional en la ecografía.

Steisy decidió no compartir inicialmente esa parte del embarazo porque quería esperar a conocer con certeza su evolución. Tras la última consulta, sintió la necesidad de contar lo ocurrido para poder comenzar a procesarlo en privado.

El otro bebé evoluciona favorablemente

Pese al difícil diagnóstico, Patricia quiso tranquilizar a sus seguidores sobre el estado del bebé que continúa desarrollándose.

La creadora de contenido aseguró que el embarazo evoluciona favorablemente, que el bebé se encuentra sano y que durante la revisión pudo escuchar su corazón.

Steisy se mostró agradecida por esta evolución, aunque también reivindicó su derecho a sentirse triste por la pérdida. Entre lágrimas, reconoció que no quería dejar a ninguno de los dos bebés por el camino y que había comenzado a imaginar cómo sería su vida con mellizos.

Su relato provocó numerosos mensajes de cariño y apoyo por parte de sus seguidores, quienes destacaron la sinceridad con la que ha compartido uno de los momentos más delicados de su embarazo.

Pablo Pisa se centra en apoyar a Patricia

Pablo Pisa también se pronunció sobre lo sucedido. Según explicó, ambos estaban muy ilusionados con la posibilidad de tener mellizos, aunque conocían desde la primera revisión que uno de los embriones podía no continuar desarrollándose.

El creador de contenido aseguró que ahora quieren centrarse en el bebé que sigue adelante y en acompañarse mutuamente durante el proceso.

La pareja había retomado su relación a finales de 2025 después de atravesar una separación. Meses más tarde anunció que ampliaría nuevamente la familia.

La pareja ya tiene una hija, Athenea

Patricia Steisy y Pablo Pisa son padres de Athenea, nacida el 25 de abril de 2024. La llegada de su primera hija estuvo marcada por algunas complicaciones respiratorias durante el parto, aunque la pequeña evolucionó favorablemente.

La influencer había explicado recientemente que Athenea ya conocía la llegada del nuevo bebé y que reaccionaba con cariño al embarazo de su madre.

Tras la revisión médica, Patricia manifestó su intención de dejar de hablar públicamente de la pérdida para poder asimilarla y concentrarse en el embarazo que continúa.

Patricia Steisy pide cerrar esta etapa

Steisy reconoció que necesitaba compartir la noticia porque había explicado públicamente otros momentos importantes de su vida. Sin embargo, dejó claro que ahora desea pasar página y vivir el resto del embarazo con tranquilidad.

Su mensaje pone el foco en una realidad emocional compleja: la alegría por el bebé que sigue adelante puede convivir con el duelo por el que no llegó a desarrollarse.

Nota importante: La información sobre el embarazo procede del relato compartido públicamente por Patricia Steisy. Los datos médicos pertenecen a su ámbito personal y no deben utilizarse para realizar diagnósticos ni establecer comparaciones con otros embarazos. Ante cualquier complicación o preocupación durante la gestación, debe consultarse siempre con un profesional sanitario.