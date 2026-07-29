El capítulo 875 de ‘La Promesa’, que La 1 emite este miércoles 29 de julio, cambiará para siempre la vida de Ángela. La joven escuchará a escondidas una conversación entre Máximo y Leocadia en la que el duque confiesa que es su verdadero padre y que pretende llevársela del palacio.

Advertencia: este artículo contiene avances del capítulo 875 de ‘La Promesa’.

Uno de los secretos más importantes de ‘La Promesa’ está a punto de salir a la luz. El capítulo 875 mostrará cómo Ángela descubre accidentalmente que Máximo es su padre y conoce el verdadero motivo por el que el duque ha regresado al palacio.

La revelación se producirá después de un nuevo enfrentamiento entre ambos. La tensión será tan intensa que Curro tendrá que intervenir para separarlos, sin imaginar que poco después Ángela escuchará una conversación capaz de cambiar por completo su identidad y su relación con Leocadia.

Mientras tanto, Petra seguirá sin reaccionar ante la bofetada de Tomasa, Carlo vigilará de cerca a María Fernández y Samuel, y Martina y Adriano darán un nuevo paso en su relación clandestina.

Máximo y Ángela protagonizan un fuerte enfrentamiento

La relación entre Máximo y Ángela continuará deteriorándose. El duque tratará de acercarse a la joven, pero ella volverá a rechazarlo al considerar que está interfiriendo en su vida y en la de Curro.

La discusión subirá de tono hasta obligar a Curro a intervenir. El joven intentará poner fin al enfrentamiento y evitar que la situación tenga consecuencias todavía más graves.

Ángela desconoce en ese momento que la insistencia de Máximo no responde únicamente al deseo de ganarse su confianza. El duque oculta una relación mucho más profunda con ella y tiene un plan que podría apartarla definitivamente de La Promesa.

Máximo quiere llevarse a Ángela del palacio

El gran giro del capítulo llegará durante una conversación privada entre Máximo y Leocadia.

El duque confesará que su intención es llevarse a Ángela para alejarla de la influencia de su madre. Máximo considera que Leocadia ha controlado durante demasiado tiempo la vida de la joven y pretende ocupar el lugar que cree que le corresponde como padre.

Lo que ninguno de los dos sabe es que Ángela está escuchando escondida. La joven descubrirá así, de la forma más dolorosa e inesperada, que Máximo es su verdadero padre.

La revelación obligará a Ángela a replantearse todo lo que conocía sobre su familia. También tendrá que enfrentarse a Leocadia por haberle ocultado durante años una información tan importante.

Ángela descubre que Máximo es su verdadero padre

Hasta ahora, Ángela había interpretado la insistencia de Máximo como una nueva maniobra para controlar a Curro o interferir en su futuro.

La conversación demostrará que el duque regresó también porque quería conocerla y formar parte de su vida. El propio Máximo ya había reconocido ante Leocadia su curiosidad por acercarse a la hija que ambos tienen en común, pero Ángela todavía ignoraba esa confesión.

El descubrimiento tendrá consecuencias inmediatas. El avance semanal de RTVE adelanta que Ángela desaparecerá en la siguiente entrega, provocando una enorme preocupación en el palacio y desatando sospechas sobre Lorenzo y el propio Máximo.

Petra permanece sumisa después de la bofetada

Petra continuará conmocionada tras la agresión sufrida a manos de Tomasa.

En lugar de enfrentarse a su hermana, se mostrará completamente sumisa. Tomasa aprovechará su silencio para responsabilizarla de la mujer en la que se ha convertido y justificar así su resentimiento y su comportamiento dentro del servicio.

El enfrentamiento deja claro que las heridas entre las dos hermanas vienen de lejos. Ricardo, Pía y otros trabajadores del palacio comienzan a percibir que Tomasa no ha llegado únicamente para servir al duque, sino también para ajustar cuentas con Petra.

Carlo sigue afectado por el beso de María y Samuel

La decisión de María Fernández de llamar Jana a su hija será recibida con alegría por los habitantes de La Promesa.

El nombre supone un homenaje a Jana Expósito, cuyo recuerdo continúa muy presente entre los miembros del servicio. Sin embargo, la celebración no conseguirá tranquilizar a Carlo, que todavía no puede olvidar el beso que presenció entre María y Samuel.

María notará que su prometido se comporta de manera extraña e intentará averiguar qué le ocurre. Carlo preferirá guardar silencio y no confesará que vio cómo ella correspondía al beso del sacerdote.

Sus sospechas continuarán aumentando y podrían complicar tanto los preparativos de la boda como el bautizo de la pequeña Jana.

Las cocineras continúan su guerra contra Julio

La tensión tampoco disminuirá en las cocinas. El personal seguirá tratando de vengarse de Julio por su actitud arrogante y por los privilegios que ha recibido desde su llegada.

Las cocineras descubrirán que detesta las verduras y comenzarán a esconderlas en su comida. Ricardo les advertirá de que la broma puede resultar peligrosa y provocar nuevas represalias.

La conversación será escuchada accidentalmente por Cristóbal. Aunque los trabajadores temerán una sanción, su reacción podría resultar mucho más inesperada de lo que imaginan.

Martina y Adriano se dejan llevar por la pasión

Martina sorprenderá a Adriano durante la noche y ambos serán incapaces de continuar reprimiendo sus sentimientos.

La pareja terminará haciendo el amor, consolidando una relación que continúa desarrollándose a espaldas de Jacobo. La ausencia de este les ha permitido vivir su romance con mayor libertad, aunque el riesgo de ser descubiertos aumenta con cada encuentro.

Su felicidad tampoco durará mucho tiempo. Petra verá uno de sus acercamientos y más adelante comunicará a Martina que conoce la verdad sobre su relación clandestina.

Qué pasó en el capítulo anterior de ‘La Promesa’

En el capítulo 874, Carlo quedó profundamente afectado después de presenciar el beso entre María Fernández y Samuel.

María anunció que su hija se llamaría Jana, mientras Ciro continuó fingiendo que trabajaba junto a Manuel y Julieta en el manual de averías. En realidad, seguía desarrollando junto a Lorenzo su plan para traicionarlos.

Alonso también recriminó a Máximo que pareciera más interesado en Curro que en recuperar su relación con él. Petra, por su parte, se enfrentó a Tomasa por la maniobra que había provocado la ira de Leocadia, pero la discusión terminó con una bofetada que la dejó humillada.

Cuándo se emite el capítulo 875 de ‘La Promesa’

El capítulo 875 de ‘La Promesa’ se emite este miércoles 29 de julio de 2026 en la programación de tarde de La 1.

El episodio también podrá verse posteriormente en RTVE Play, donde están disponibles las entregas anteriores y los avances semanales de la ficción. RTVE confirma que el capítulo de este miércoles estará centrado en el descubrimiento de Ángela y en la confesión de Máximo a Leocadia.

Nota: Los horarios pueden variar por cambios de última hora en la programación. La hora definitiva de emisión debe comprobarse en la guía oficial de La 1 y en RTVE Play.