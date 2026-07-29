El capítulo 614 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emite este miércoles 29 de julio, estará marcado por la confesión amorosa de Tasio a Paula. Mientras Marta desconfía de las intenciones de Bianca, un fallo en los nuevos perfumes amenaza a La Industrial y Marisol protagoniza el desenlace más dramático.
Advertencia: este artículo contiene avances del capítulo 614 de ‘Sueños de libertad’ y referencias a una tentativa de suicidio.
Las emociones se desbordan en ‘Sueños de libertad’. Antena 3 emite este miércoles 29 de julio de 2026 el capítulo 614, una entrega en la que Tasio dejará de luchar contra sus sentimientos y terminará besando apasionadamente a Paula.
La serie también mostrará las consecuencias del encuentro entre Marta, Fina y Bianca. La exnovia argentina de Fina tratará de mantener su amistad con ella, pero sus palabras aumentarán todavía más las inseguridades de Marta.
El episodio reservará su momento más delicado para Marisol. Después de una dolorosa conversación con Pablo, la joven se sentirá completamente desesperada y tomará una decisión extrema. Manuela y Damián llegarán a tiempo para evitar una tragedia. El avance oficial de Antena 3 confirma que la visita de Pablo dejará a Marisol destrozada y la conducirá a una decisión capaz de cambiarlo todo.
Tasio intenta alejarse de Paula
La carta enviada por Carmen continúa pesando sobre Tasio. Su esposa le ha dejado claro que no regresará a su lado y que considera definitivamente roto su matrimonio.
Lejos de aceptar inmediatamente sus sentimientos hacia Paula, Tasio reaccionará marcando distancias. Cuando la joven trate de acercarse, él responderá con frialdad e incluso la responsabilizará de algunos de los problemas que atraviesa.
La actitud de Tasio dejará profundamente dolida a Paula, que no entenderá por qué vuelve a rechazarla después de todos los momentos que han compartido.
Sin embargo, ese distanciamiento esconderá una realidad que el hijo de Damián ya no podrá seguir negando. El avance oficial adelanta que su mal comportamiento guarda un secreto capaz de cambiarlo todo.
Tasio confiesa que está enamorado de Paula
Después de reflexionar sobre su comportamiento, Tasio buscará a Paula para disculparse.
El joven terminará confesándole que continúa sintiendo algo muy fuerte por ella y que no puede seguir fingiendo que no existe. La conversación desembocará en un apasionado beso entre ambos dentro del almacén.
El acercamiento abre una nueva etapa para la pareja, aunque su futuro continúa lleno de obstáculos. La ruptura con Carmen todavía es reciente y Paula sabe que iniciar una relación con Tasio podría provocar nuevos conflictos en la familia De la Reina.
El avance semanal del capítulo confirma que Tasio intentará inicialmente romper cualquier contacto con Paula, pero acabará admitiendo sus sentimientos y besándola.
Bianca quiere seguir formando parte de la vida de Fina
Bianca y Fina volverán a pasar tiempo juntas antes de que la argentina abandone Toledo.
Durante una conversación sincera, Bianca reconocerá que acepta que Fina haya rehecho su vida con Marta. Sin embargo, también le dejará claro que no quiere desaparecer completamente y le propondrá mantener una amistad.
La pintora entregará además un regalo a Fina, un gesto que volverá a despertar los celos de Marta. Aunque Fina insistirá en que su antigua relación está terminada, la empresaria continuará sospechando que Bianca podría albergar otras intenciones.
Antena 3 adelanta que el regalo de Bianca provocará nuevas inseguridades en Marta, pese a que Fina intentará tranquilizarla y dejar claro que su historia con la argentina pertenece al pasado.
Marta no confía en las intenciones de Bianca
Fina contará a Marta cómo ha transcurrido su encuentro con Bianca y explicará que ambas han acordado continuar siendo amigas.
La noticia no aliviará las dudas de la hija de Damián. Marta teme que la cercanía y la complicidad entre ambas terminen poniendo en riesgo su relación.
Su inseguridad aumentará al comprobar que Bianca conoce una parte de Fina que ella todavía está descubriendo: la mujer independiente en la que se convirtió durante su estancia en Buenos Aires.
Fina volverá a asegurarle que solo quiere estar con ella. Aun así, Marta tendrá dificultades para olvidar la química que presenció durante el encuentro de las tres. La web oficial de la serie señala que la conexión entre Bianca y Fina seguirá inquietando a la empresaria.
Un fallo amenaza los nuevos perfumes de La Industrial
En la fábrica, Marta y Digna analizarán las nuevas fragancias elaboradas después de la reformulación impulsada por Gabriel y Tasio.
En un primer momento comprobarán que las clientas apenas perciben diferencias entre los productos originales y las nuevas versiones. El resultado parecerá confirmar que la empresa ha conseguido sustituir las fórmulas sin afectar a su calidad.
Sin embargo, un análisis más detenido revelará un problema importante: los nuevos perfumes no conservan el aroma durante el mismo tiempo que los anteriores.
La menor duración de las fragancias puede provocar quejas, devoluciones y la pérdida de clientes importantes. El defecto amenaza además con dejar al descubierto las consecuencias de la traición de Tasio y Gabriel contra los De la Reina.
Gabriel impone nuevas condiciones a Beatriz
Gabriel continúa conmocionado después de descubrir que Beatriz ha estado dando leche de fórmula a Juanito a escondidas.
La niñera pretendía conseguir que el pequeño rechazara el pecho de Begoña y reforzar así su propia posición como figura materna. Al conocer la manipulación, Gabriel llegó a acusarla de estar actuando de manera peligrosa.
En el nuevo capítulo se planteará expulsarla de la casa para proteger a su familia. No obstante, seguirá sin estar dispuesto a romper completamente la relación sentimental que mantiene con ella.
Gabriel le propondrá continuar juntos bajo unas condiciones diferentes, pero Beatriz no aceptará someterse a sus exigencias. La negativa dejará en el aire el futuro de una relación cada vez más marcada por la desconfianza.
En el episodio anterior, Gabriel descubrió la utilización de leche de fórmula y recriminó a Beatriz que hubiese tratado de separar a Juanito de Begoña.
Valentina agradece a Andrés su ayuda
Valentina continuará recomponiendo la relación con su madre después de conocer el sufrimiento que Dorotea soportó durante su matrimonio.
Antes de abandonar Toledo, Dorotea agradecerá a Andrés que haya intervenido para facilitar la reconciliación. También aconsejará a su hija que no deje escapar al joven De la Reina, al que considera un hombre que merece la pena.
Valentina buscará después a Andrés para darle las gracias por su apoyo y por haberla ayudado en uno de los momentos más difíciles de su vida.
El acercamiento podría abrir la puerta a una posible reconciliación sentimental, aunque ambos todavía deberán resolver las heridas de su separación. Antena 3 confirma que Dorotea se marchará después de animar a su hija a valorar la presencia de Andrés.
Marisol se enfrenta nuevamente a Pablo
Pablo visitará a Marisol en la Casa Grande, donde la joven trata de recuperarse tras perder el bebé que esperaba.
La conversación estará marcada por los sentimientos que Marisol continúa teniendo hacia él. Ella sigue enamorada y no consigue aceptar que Pablo no esté dispuesto a abandonar su matrimonio para iniciar una vida juntos.
El encuentro confirmará que sus expectativas no se harán realidad. Las palabras de Pablo terminarán hundiendo emocionalmente a Marisol, que se sentirá incapaz de superar la pérdida de su hijo y el rechazo del hombre al que ama.
Manuela y Damián evitan una tragedia
Después de la marcha de Pablo, Marisol caerá en una profunda desesperación e intentará quitarse la vida.
Manuela y Damián se darán cuenta de lo que sucede y conseguirán intervenir a tiempo, evitando un desenlace fatal. El episodio terminará dejando abierta la recuperación de la joven y la reacción de quienes la acogieron en la Casa Grande.
La trama tendrá continuidad en la siguiente entrega, cuando Digna trate de convencer a Marisol de que todavía puede reconstruir su vida.
A qué hora se emite el capítulo 614 de ‘Sueños de libertad’
El capítulo 614 de ‘Sueños de libertad’ se emite este miércoles 29 de julio de 2026 a las 15:45 horas en Antena 3.
La entrega también podrá verse en Atresplayer. La cadena mantiene la emisión de la serie de lunes a viernes a las 15:45 horas durante el verano.
Nota: Los horarios pueden modificarse por cambios de última hora en la programación. Conviene consultar la parrilla oficial de Antena 3 y Atresplayer antes de la emisión.