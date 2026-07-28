Este martes 28 de julio de 2026, “Valle Salvaje” regresa a la parrilla de La 1 / TVE con un nuevo episodio, programado a las 16:30 (hora de Ceuta, CEST).

El drama rural, ambientado en el siglo XIX con el norte como telón de fondo, mantiene su pulso en el choque entre tierra, honor y secretos. La serie suele llevar a los personajes al límite: situaciones que parecen encarrilarse terminan agravándose por rencillas familiares, lealtades forzadas y revelaciones del pasado. Este capítulo, siguiendo la línea habitual, podría centrarse en decisiones que reconfiguren alianzas y en conversaciones aparentemente triviales que esconden dobles intenciones.

El avance oficial del episodio de hoy aparece marcado como “no disponible” en la información facilitada; por eso este avance es orientativo y evita afirmar hechos no confirmados.

Qué pasará hoy en Valle Salvaje

En el escenario rural que plantea la serie, cada gesto tiene consecuencias sociales y políticas. Hoy es razonable esperar tensión sostenida: miradas cargadas de significado, diálogos con dobles sentidos y momentos en que lo emocional choca con las obligaciones sociales.

Conflictos entre familias o intereses enfrentados dentro de la misma comunidad rural.

o intereses enfrentados dentro de la misma comunidad rural. Secretos que condicionan lo que los personajes se atreven a decir o a ocultar.

que condicionan lo que los personajes se atreven a decir o a ocultar. Choques emocionales derivados de decisiones tomadas bajo presión.

Si buscas el sello de la serie —convertir lo cotidiano en tormenta— este episodio probablemente priorice complicar el escenario más que resolverlo, dejando abierta la posibilidad de nuevos giros en entregas posteriores.

Dónde y cuándo ver Valle Salvaje

“Valle Salvaje” se emite en La 1 / TVE a las 16:30 (horario peninsular, coincidente con la hora oficial de Ceuta, CEST).

Si no puedes ver la emisión en directo en Ceuta, RTVE Play suele ofrecer los episodios en streaming y a la carta tras su estreno en televisión.