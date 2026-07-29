El capítulo 454 de ‘Valle Salvaje’, que La 1 emite hoy, miércoles 29 de julio, reunirá a Rafael, Rosalía, Luisa y Bárbara en un sentido homenaje a Adriana. La ceremonia facilitará la reconciliación de las dos jóvenes y provocará un inesperado acercamiento entre Rafael y Rosalía.

Advertencia: este artículo contiene avances del capítulo 454 de ‘Valle Salvaje’.

El recuerdo de Adriana volverá a ocupar el centro de ‘Valle Salvaje’. La 1 emitirá hoy, miércoles 29 de julio de 2026, el capítulo 454 de la serie, una entrega marcada por el homenaje organizado para recordar a la fallecida protagonista.

Rosalía, Rafael, Luisa y Bárbara participarán en una ceremonia cargada de emoción. El encuentro permitirá que algunos personajes dejen momentáneamente atrás sus enfrentamientos, aunque también abrirá nuevas dudas sobre las alianzas que pueden formarse en el valle.

RTVE confirma que el capítulo mostrará la reconciliación entre Luisa y Bárbara, mientras Rafael logrará conmover a Rosalía durante el homenaje.

Rosalía cumple su propuesta de homenajear a Adriana

En el capítulo anterior, Rosalía sorprendió a Rafael proponiéndole organizar un gesto especial para honrar la memoria de Adriana.

El duque continúa profundamente afectado por la muerte de su esposa y por la proximidad de fechas que reavivan sus recuerdos. La iniciativa de Rosalía dará lugar a una ceremonia íntima en la que también estarán presentes Luisa y Bárbara.

El homenaje servirá para recordar la importancia que Adriana tuvo en la vida de todos ellos. También mostrará una faceta más vulnerable de Rafael, que sigue tratando de afrontar una pérdida que condiciona muchas de sus decisiones.

Rafael consigue conmover a Rosalía

Rosalía se ha acercado a Rafael con una intención que va más allá de acompañarlo durante el duelo. Continúa sospechando que el duque podría ocultar información relacionada con el robo de su hija y quiere permanecer cerca de él para descubrir la verdad.

Sin embargo, el homenaje complicará su estrategia. Las palabras y la reacción de Rafael conseguirán conmoverla, haciendo que se pregunte si realmente es el hombre despiadado que imagina.

El acercamiento podría convertirse en el comienzo de una nueva alianza, aunque Rosalía todavía no puede olvidar que su principal objetivo es averiguar quién ordenó el intercambio de los bebés. RTVE plantea precisamente si la conexión surgida durante el homenaje cambiará la relación entre ambos.

Luisa y Bárbara consiguen reconciliarse

El homenaje a Adriana también permitirá que Luisa y Bárbara dejen atrás sus últimas diferencias.

Las dos se habían distanciado después de discutir por la forma de ayudar a Rosalía y por la decisión de permitir que se acercara a Rafael. Bárbara no entendía algunas actuaciones de Luisa y llegó a considerar que lo mejor era separarse durante un tiempo.

En el capítulo de hoy, ambas lograrán reconciliarse. El acuerdo será especialmente importante porque necesitan seguir trabajando juntas para esclarecer el misterio que rodea a María y al otro bebé intercambiado.

La reconciliación tendrá continuidad en las próximas entregas, cuando Luisa y Bárbara comiencen a investigar qué llevó a Victoria a ordenar el intercambio de los recién nacidos.

Enriqueta descubre que Hernando la ha utilizado

Enriqueta comprenderá que Hernando no ha actuado con la sinceridad que esperaba y que la ha utilizado en el conflicto relacionado con las deudas de los Gálvez de Aguirre.

La mujer había reclamado que Hernando asumiera los pagos pendientes de José Luis y su familia. Sin embargo, las nuevas explicaciones demostrarán que el hombre no tenía intención de resolver el problema como ella esperaba.

El descubrimiento supondrá un nuevo golpe para Enriqueta, que tendrá que decidir cómo responder al engaño y qué medidas adoptar para recuperar el dinero que considera que le corresponde.

Manuela vuelve a rechazar a Braulio

La relación entre Braulio y Manuela continuará marcada por los desencuentros.

Braulio recibirá un nuevo golpe inesperado de la joven después de intentar acercarse nuevamente a ella. En el capítulo anterior, Alejo había propuesto que Manuela acompañara a su primo en un paseo a caballo, pero ella rechazó la invitación.

El nuevo desencuentro demostrará que Manuela sigue sin confiar plenamente en Braulio y que sus sentimientos están lejos de estar claros. Él tendrá que decidir si continúa intentando conquistarla o acepta que sus esfuerzos no están obteniendo la respuesta esperada.

Qué pasó en el capítulo anterior de ‘Valle Salvaje’

En el capítulo 453, Rosalía pidió a Leonor que le permitiera permanecer cerca de Rafael para comprobar si es realmente tan noble como aparenta.

Pepa confesó a Amadeo que no podía continuar esperando noticias de Francisco y le preguntó si estaría dispuesto a acompañarla para buscarlo. Alejo, por su parte, detectó la distancia entre Bárbara y Luisa.

El momento más peligroso llegó cuando Dámaso se presentó en la casa de las parteras. Tras exigir a Pura que revelara dónde estaba el niño, la acorraló y la amenazó de muerte colocando un cuchillo sobre su cuello. El avance semanal oficial sitúa ese enfrentamiento en el capítulo emitido el martes.

A qué hora se emite hoy el capítulo 454

El capítulo 454 de ‘Valle Salvaje’ se emite hoy, miércoles 29 de julio de 2026, a las 17:45 horas en La 1.

La entrega también podrá verse posteriormente en RTVE Play, donde están disponibles los episodios anteriores, avances y contenidos especiales de la serie. RTVE mantiene la ficción en su programación diaria de lunes a viernes.

Nota: Los horarios pueden cambiar por acontecimientos informativos o modificaciones de última hora. La emisión definitiva debe comprobarse en la programación oficial de La 1 y RTVE Play.