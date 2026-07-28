Antena 3 emite hoy, martes, 28 de julio de 2026, a las 15:45 un nuevo capítulo de Sueños de Libertad, ambientado en la Toledo de los años 50; la nota de prensa facilitada no incluye el avance del episodio.

Ante la ausencia de un avance oficial, este texto repasa los elementos dramáticos que la serie suele priorizar cuando el pasado vuelve a apretar: secretos que afloran, decisiones con efecto dominó y peleas por el control familiar.

En términos narrativos, los capítulos de mayor tensión de Sueños de Libertad suelen pivotar sobre tres ejes. Primero, la presión interna: orgullo, obligaciones y rivalidades que estallan dentro del hogar y obligan a decisiones urgentes. Segundo, la dimensión empresarial de la perfumería: una mala decisión puede afectar herencias, contratos o la reputación de la casa. Tercero, los conflictos personales: lealtades que se fracturan, acercamientos que siembran dudas y respuestas tardías que complican lo cerrado. Estos elementos funcionan a menudo como puente hacia el siguiente episodio, con una revelación o una amenaza que deja abierta la trama.

La serie mantiene el pulso emocional en torno a quién manda, quién teme perder y quién oculta información clave; sin el avance concreto no es posible atribuir escenas o giros a personajes específicos, pero la estructura diaria anticipa consecuencias inmediatas para la saga perfumera.

Dónde y cuándo ver Sueños de Libertad

Cadena: Antena 3

Horario habitual: 15:45

En Ceuta, donde la población ronda los 82.000 habitantes, la franja de la sobremesa es habitual para este tipo de telenovelas, así que la cita para quienes siguen la saga sigue siendo a las 15:45.

Si quieres confirmar escenas concretas, habrá que esperar al avance oficial o a la emisión: hoy, a las 15:45, vuelve la Toledo de los años 50 y la saga perfumera de Sueños de Libertad.