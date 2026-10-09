En 2024 Internet Archive sufrió la filtración de 31 millones de contraseñas y la Wayback Machine permaneció inaccesible durante cuatro días por ataques DDoS.

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Efemérides del 9 de octubre

2023: ataque aéreo en Al-Shati durante la guerra en Gaza

En 2023, en el marco del conflicto entre Hamás e Israel, las Fuerzas de Defensa de Israel ejecutaron un ataque aéreo contra el campo de refugiados Al-Shati, en el norte de la Franja de Gaza. Según los medios palestinos, el ataque destruyó cuatro mezquitas y causó la muerte de personas que se encontraban en su interior, según informaron esos medios.

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1997 y 1989: la televisión valenciana con la llegada de Nou Dos y Canal Nou

En 1997 comenzó a emitir en Valencia el canal Nou Dos. En 1989 había iniciado sus emisiones Canal Nou. Estos lanzamientos ampliaron la oferta audiovisual autonómica en la Comunitat Valenciana y modificaron la disponibilidad de programación local.

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1988: inauguración de las primeras líneas subterráneas del metro en Valencia

En 1988 se inauguraron en Valencia las primeras líneas subterráneas del metro. La puesta en marcha alteró recorridos y tiempos de desplazamiento y supuso un cambio en la estructura de la movilidad urbana.

1945: decreto de indulto para condenados a muerte por apoyar a la República

En 1945 se decretó el indulto para las personas condenadas a muerte por supuesta “rebelión militar”, es decir, por apoyar a la República durante la guerra civil española. La medida se adoptó en un contexto de posguerra con consecuencias judiciales y sociales aún presentes para los afectadas.

1934: fusilamiento de ocho religiosos en Turón durante la Revolución de Asturias

En 1934, en Turón (España), en el marco de la Revolución de Asturias, a la 1:00 de la madrugada un piquete revolucionario fusiló a ocho religiosos católicos por enseñar la fe católica. El episodio forma parte de la violencia que marcó aquellos días y tuvo impacto directo en la comunidad religiosa local.

Cierre

El 9 de octubre reúne hechos sobre comunicación y transporte en Valencia, decisiones políticas de la posguerra y episodios de conflicto. Los acontecimientos recientes que afectan a Internet Archive subrayan además asuntos de seguridad digital y acceso a la información.

Fuente: Wikipedia, efemérides del 9 de octubre.

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