BARCELONA — Grupos radicales y antisistema están utilizando plataformas de mensajería instantánea y redes sociales, como Telegram y TikTok, para planificar una oleada de saqueos masivos y altercados callejeros en Barcelona de cara a la noche de Halloween. Bajo la denominación de grupos como Blocus, los instigadores están convocando a la participación masiva bajo lemas xenófobos e incendiarios, instando a ocultar el rostro con máscaras y guantes para evitar la identificación policial.

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Según la información a la que se ha tenido acceso, las consignas internas detallan planes para atacar grandes superficies comerciales y de valor, estableciendo puntos de encuentro iniciales y pautas de dispersión rápida. Además, para obstaculizar la intervención policial, los organizadores animan a prender fuego a contenedores de mobiliario urbano como táctica de distracción.

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Amenazas directas contra los Mossos d’Esquadra y consignas políticas

Los mensajes difundidos en estos chats privados no se limitan al vandalismo económico, sino que incluyen graves amenazas e incitación a la violencia física contra los agentes de los Mossos d’Esquadra, así como proclamas de carácter político en las que se advierte de disturbios generalizados.

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Esta movilización digital se produce tras los graves incidentes registrados recientemente en el centro de Barcelona, que se saldaron con más de un centenar de detenciones y numerosos daños materiales, evidenciando la capacidad de convocatoria de estas redes anónimas entre jóvenes y adolescentes a través de internet. Las autoridades policiales mantienen la alerta y refuerzan los dispositivos de prevención ante la cercación de las fechas señaladas.