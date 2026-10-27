MADRID — El presidente del Partido Popular y candidato a las Elecciones Generales del 29-N, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este martes una reforma del Código Penal para endurecer los castigos contra los responsables de altercados públicos y actos de vandalismo. Entre las medidas estrella propuestas se encuentra la penalización agravada para quienes convoquen o coordinen actos violentos a través de las redes sociales, así como la recuperación del agravante penal cuando los delitos se cometan con el rostro cubierto.

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El anuncio de Feijóo llega en pleno clima de debate político tras los violentos altercados registrados en ciudades como Bilbao y Barcelona. Durante una entrevista radiofónica y a través de sus redes sociales, el dirigente popular ha asegurado que, de llegar al Gobierno, garantizará el orden público y no tolerará la impunidad ante las revueltas organizadas.

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Recuperación del agravante por rostro oculto

Una de las principales novedades de la propuesta es la recuperación explícita en el Código Penal del agravante por actuar con la cara tapada durante desórdenes públicos. Según ha subrayado el líder del PP, el uso de capuchas o máscaras se ha convertido en una táctica habitual para dificultar la identificación policial y eludir la justicia, por lo que debe conllevar una respuesta penal de mayor severidad.

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Asimismo, la iniciativa busca perseguir penalmente con mayor firmeza la incitación a la violencia callejera a través de canales digitales y redes sociales, señalando de forma directa a quienes organizan y canalizan las convocatorias que derivan en disturbios.

Duras críticas al Gobierno por la gestión de la seguridad

Durante su intervención, Núñez Feijóo ha arremetido contra la gestión en materia de seguridad ciudadana del Ejecutivo central, dirigiendo sus críticas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a quien ha acusado de estar «ausente» ante los altercados vividos en varias regiones españolas.

De igual forma, ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su tardanza en pronunciarse y condenar los recientes episodios de violencia urbana. Feijóo ha concluido defendiendo que el derecho a manifestarse no puede vulnerar la tranquilidad ni los derechos del resto de la ciudadanía, prometiendo «orden y seguridad para que la España decente viva tranquila en las calles».