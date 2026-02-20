Los magistrados consideran que no se ha vulnerado ningún derecho fundamental en el proceso de la joven de 25 años. Tras agotar la vía judicial, la paciente podrá retomar su solicitud de ayuda a morir, paralizada desde hace meses por las medidas cautelares.

El Tribunal Constitucional ha puesto fin este viernes al largo periplo judicial en torno a la eutanasia de Noelia, una joven de Barcelona de 25 años con paraplejia. En una sesión extraordinaria, la Sala Segunda del tribunal ha acordado por unanimidad inadmitir el recurso de amparo presentado por el padre de la joven, quien buscaba paralizar definitivamente el proceso alegando que su hija no tenía capacidad suficiente para tomar tal decisión.

Una decisión sin fisuras

Los magistrados —pertenecientes tanto al ala progresista como a la conservadora— han concluido que en este caso existe una «manifiesta inexistencia de violación de un derecho fundamental». El tribunal rechaza así los argumentos de la defensa del padre, ejercida por Abogados Cristianos, que sostenía que se habían vulnerado derechos como la tutela judicial efectiva, la vida y la dignidad de la persona.

Con este fallo, el Constitucional ratifica las sentencias previas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y del Tribunal Supremo, que ya habían validado la plena capacidad de Noelia para solicitar la prestación, otorgada por la Comisión de Evaluación de Cataluña en el verano de 2024.

El fin de las medidas cautelares

La resolución del Constitucional tiene efectos prácticos inmediatos para la paciente, que permanece ingresada en un centro sociosanitario de Sant Pere de Ribes (Barcelona). La situación procesal hasta ahora era la siguiente:

Bloqueo judicial: Un juzgado de Barcelona mantenía paralizado el proceso mediante medidas cautelares mientras se resolvían los recursos.

Un juzgado de Barcelona mantenía paralizado el proceso mediante medidas cautelares mientras se resolvían los recursos. Activación del protocolo: Tras el rechazo de la última instancia judicial, estas medidas cautelares decaen automáticamente.

Tras el rechazo de la última instancia judicial, estas medidas cautelares decaen automáticamente. Aumento del padecimiento: Según informes médicos citados en el caso, el estado de Noelia se ha agravado durante estos meses debido al estrés y la incertidumbre del proceso judicial.

Próximos pasos: Cuándo y cómo

Una vez que el juzgado de Barcelona reciba la notificación formal y se completen los trámites burocráticos, la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña (CGAC) retomará el expediente. El órgano nombrará a un médico responsable que será el encargado de pactar con Noelia la fecha, el lugar y la forma en que se llevará a cabo la prestación de ayuda a morir.

La decisión unánime de los seis magistrados cierra la última puerta jurídica en España para la familia de la joven, blindando el derecho de la paciente a ejercer su autonomía personal de acuerdo con la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia.