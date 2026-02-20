La Fundación Loro Parque reconoce la trayectoria de décadas de la reina emérita en la protección de la biodiversidad. El acto, celebrado en el acuario Poema del Mar, marca el inicio de una nueva colaboración científica para el estudio de especies en el estrecho de Gibraltar.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA – En un entorno rodeado por la biodiversidad marina, la reina Sofía fue distinguida este jueves con el Premio Gorila 2026. El galardón, otorgado por la Fundación Loro Parque, rinde homenaje a su compromiso histórico con el bienestar animal, la conservación de ecosistemas vulnerables y su apoyo constante a la investigación científica.

Un escenario de récord para un premio con historia

La ceremonia de entrega tuvo lugar en la sala ‘Deep Sea’ del acuario Poema del Mar, frente a la ventana de cristal panorámica más grande del mundo. Ante más de 250 invitados, entre los que destacaron el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el fundador del grupo Loro Parque, Wolfgang Kiessling, se puso de relieve el papel de la reina como un referente global en la sensibilización ecológica.

Wolfgang Kiessling, quien creó este premio en 2003, recordó la evolución de su proyecto desde hace cinco décadas y aprovechó la ocasión para invitar formalmente a doña Sofía a visitar las instalaciones del zoológico en Puerto de la Cruz (Tenerife). Por su parte, el presidente canario destacó que el interés de la reina por la ciencia y la protección de la fauna ha sido clave para situar la crisis climática y ambiental en el centro del debate público.

Ciencia y acción: el Estrecho bajo escucha

Más allá del reconocimiento, el acto sirvió para anunciar un ambicioso proyecto conjunto entre la Fundación Loro Parque y la Fundación Reina Sofía. La iniciativa consistirá en la instalación de una red de sensores acústicos en el estrecho de Gibraltar. El objetivo es monitorizar y «escuchar» a las especies que habitan esta zona estratégica para generar datos científicos sólidos que permitan mejorar su conservación frente a las amenazas actuales.

Una vida ligada a la naturaleza

Durante la ceremonia, se recordaron hitos que demuestran el «amor genuino» de doña Sofía por los animales, tales como:

Su labor de campo: Desde la limpieza de playas y la lucha contra los residuos plásticos hasta la protección de aves migratorias.

Desde la limpieza de playas y la lucha contra los residuos plásticos hasta la protección de aves migratorias. Vínculos históricos: Su relación con los osos panda donados por China en 1978 o el asilo que brinda a asnos rescatados en las caballerizas reales.

Su relación con los osos panda donados por China en 1978 o el asilo que brinda a asnos rescatados en las caballerizas reales. Legado institucional: Su presidencia de honor en diversas fundaciones científicas y sociales desde hace más de 30 años.

Un viaje con significado personal

Esta visita institucional a Canarias estaba prevista originalmente para el pasado mes de enero, pero tuvo que ser aplazada debido al fallecimiento de la princesa Irene de Grecia, hermana de la reina. Tras recibir el Premio Gorila, la agenda de doña Sofía continuará este viernes con su investidura como doctora honoris causa por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

El paso de la reina por el acuario ha quedado inmortalizado en una placa conmemorativa que documenta su visita y su inquebrantable compromiso con el patrimonio natural de todos.