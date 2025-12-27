La presidenta de Extremadura y líder del PP en la región, María Guardiola, ha iniciado los primeros contactos con Vox para explorar un posible acuerdo de gobernabilidad tras las elecciones autonómicas. El primer acercamiento se produjo el pasado martes mediante una llamada telefónica al líder regional de Vox, Óscar Fernández, según han confirmado fuentes de ambos partidos.

Guardiola informó de este contacto a los miembros del Comité de Dirección del PP extremeño durante su reunión de este viernes. De acuerdo con fuentes populares, la conversación fue breve y sirvió únicamente para dejar abierta la puerta a futuras conversaciones. Desde Vox, por su parte, también han restado importancia al intercambio, señalando que no se trató de una negociación formal.

Este primer paso se produce a las puertas de la constitución de la nueva Asamblea de Extremadura, prevista para el próximo 20 de enero. A partir de esa fecha, se abrirá un plazo de un mes para negociar la investidura del nuevo Ejecutivo autonómico.

En una comparecencia ante los medios tras la reunión del comité, Guardiola explicó que el contacto con Vox tuvo como eje central la estabilidad institucional. “Hay que pensar únicamente en Extremadura. No se trata de hablar de cargos, sino de garantizar cuatro años de estabilidad y crecimiento para la región”, afirmó.

La presidenta reconoció que Vox ha vuelto a poner sobre la mesa un documento con 200 propuestas, el mismo que ya presentó hace meses durante las fallidas negociaciones presupuestarias. Aquel paquete de medidas incluía, entre otras cuestiones, la eliminación del registro de objetores sanitarios al aborto, la retirada de subvenciones a sindicatos, patronal y cooperación internacional, la derogación de la ley LGTBI o la supresión de la ecotasa. Estas iniciativas fueron rechazadas entonces por el PP.

Guardiola señaló ahora que su equipo está analizando ese documento para determinar qué propuestas podrían encajar en un eventual acuerdo y cuáles deberían ser revisadas o descartadas. No obstante, fuentes de Vox insisten en que, por el momento, no se ha producido ninguna negociación concreta sobre el contenido de las medidas.

Preguntada por el margen de autonomía que tendrá en estas conversaciones, la dirigente popular subrayó que tomará sus decisiones pensando exclusivamente en la comunidad autónoma. “Las negociaciones dirigidas desde Madrid complican las cosas. Mi prioridad es Extremadura”, aseguró.

En paralelo, este viernes también se ha procedido al recuento del voto exterior. La participación de los extremeños residentes en el extranjero ha vuelto a ser reducida y no ha alterado el reparto de escaños ni el equilibrio entre bloques, manteniéndose intacto el escenario político surgido de las urnas el pasado 21 de diciembre.