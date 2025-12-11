La rápida intervención de la Policía Nacional evitó una tragedia en Coria del Río (Sevilla) después de que un vecino incendiara deliberadamente la casa contigua con el objetivo de matar a sus ocupantes. El autor, que roció la fachada con ácido y gasolina, fue detenido horas después, aunque ha quedado en libertad.

El suceso ocurrió en la madrugada del domingo 7 de diciembre, alrededor de las 2:00 horas, en una vivienda situada en la calle Carne del municipio sevillano. Según relatan testigos, el agresor llegó con garrafas de combustible y ácido, y «roció la puerta y las ventanas con gasolina» antes de prender fuego al inmueble. Tras ello, «se puso el pijama y se fue a dormir tranquilamente», señalan los vecinos.

Seis personas atrapadas entre el humo y las llamas

El incendio se propagó con gran rapidez, dejando a varias personas atrapadas. Entre las víctimas se encontraban una mujer y su hija de cinco años, que quedaron encerradas en una habitación sin posibilidad de huir debido a las llamas y el humo.

La colaboración entre los vecinos y los agentes de la Policía Nacional y Local fue determinante. Lograron abrir una ventana desde el exterior y rescatar a los seis miembros de la familia en una maniobra de alto riesgo. A pesar del éxito del rescate, una de las víctimas sufrió heridas, según informó el 112 de la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Detenido y en libertad pocas horas después

La Policía Nacional inició inmediatamente una investigación que permitió identificar, localizar y detener al presunto autor del incendio pocas horas después. Se trata de un vecino conocido en la zona por otros actos vandálicos, como la quema de contenedores y vehículos en fechas anteriores.

Pese a la gravedad de los hechos, el detenido ha quedado en libertad mientras avanza la investigación.

La familia pierde su hogar y pide ayuda para sobrevivir al invierno

Gertrudis, la madre de la familia afectada, ha hecho un llamamiento a la solidaridad. Su vivienda quedó completamente arrasada y ahora conviven once personas en un pequeño piso cedido por un familiar mientras esperan la asignación de una vivienda social por parte del Ayuntamiento de Coria del Río.

Aseguran que la ayuda municipal tardará en llegar y piden colaboración ciudadana para poder alquilar un contenedor habitable que les permita tener un techo este invierno. «No nos queda nada, solo empezar de cero», lamentan.