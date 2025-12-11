El Gobierno de Ceuta ha emitido este jueves un aviso naranja ante la previsión de un episodio de lluvias intensas, fuertes rachas de viento y mala mar, que afectará a la ciudad desde las 20:00 horas del 12 de diciembre hasta las 12:00 horas del día 13.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el Ejecutivo autonómico ha instado a la población a extremar las precauciones y seguir en todo momento las indicaciones de Protección Civil.

⚠️ AVISO NARANJA – Ceuta

🗓 12/12 20:00–12:00 13/12

🌧 Lluvias intensas | 💨 Viento fuerte | 🌊

🏠 Quédese en casa si puede

🚫 No cruce calles inundadas

🚗 Conduzca con precaución

📞 Emergencias: 112

Manténgase informado y siga Protección Civil pic.twitter.com/dXEGK8w9i0 — Gobierno de Ceuta (@GobiernodeCeuta) December 11, 2025

Según la información trasladada, se recomienda a los ciudadanos permanecer en casa siempre que sea posible, evitar transitar por zonas que puedan verse afectadas por inundaciones repentinas y no cruzar calles anegadas, ya que el caudal del agua puede aumentar rápidamente.

Asimismo, se pide a los conductores circular “con máxima prudencia”, mantener una velocidad moderada y anticipar los posibles riesgos asociados al viento y al agua acumulada en la calzada.

Para cualquier incidencia, el Gobierno recuerda que el teléfono de Emergencias 112 permanece operativo durante las 24 horas.

El aviso coincide con la llegada de un nuevo frente atlántico que afectará con especial intensidad al Estrecho y al área norte de Marruecos, pudiendo dejar acumulaciones significativas de lluvia en pocas horas y un fuerte temporal marítimo.

Las autoridades locales recomiendan a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender en todo momento las actualizaciones que se vayan publicando durante el transcurso del episodio meteorológico.